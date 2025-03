Vídeo de panelaço contra Lula gravado em 2024 circula fora de contexto

O que estão compartilhando: vídeo no Instagram mostra panelaço contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um pronunciamento dele na televisão. A legenda diz que o protesto teria ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2025.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A postagem mostra um panelaço ocorrido em 28 de julho de 2024, durante pronunciamento de Lula com balanço de 1 ano e meio de gestão (assista aqui). Não foram encontrados protestos de grande dimensão durante pronunciamentos do presidente este ano.

Postagem recorta um pronunciamento oficial transmitido em julho de 2024. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: No vídeo analisado aqui, uma pessoa dentro de um apartamento filma da janela a rua. Ao fundo, ouvem-se gritos de “ladrão”. Depois, o autor do vídeo vira a câmera para dentro do apartamento, onde mostra que Lula está fazendo um pronunciamento na TV. “Aí o ladrão mentindo”, diz o responsável pela filmagem. Para identificar o contexto original do vídeo, o Estadão Verifica analisou o teor do pronunciamento presidencial que aparece nas imagens. Os pronunciamentos de Lula estão disponíveis no Canal Gov ou na página oficial de Lula no YouTube.

De fato, houve um anúncio oficial no dia 24 de fevereiro de 2025. Entretanto, a roupa de Lula e o fundo do vídeo são diferentes dos que aparecem no vídeo checado. O conteúdo do pronunciamento também é diferente.

No print de cima, o pronunciamento que aparecia na postagem no Instagram. No print de baixo, a fala oficial que foi realizada dia 24 de fevereiro de 2025. Foto: Reprodução/YouTube

Em 2024, opositores protestaram durante balanço de 1 ano e meio de governo

Em julho de 2024, o presidente fez um balanço de projetos lançados em um ano e meio de seu governo. Ele citou o Pé-de-Meia por cerca de 10 segundos: “Lançamos o Pé-de-Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não terão que largar a escola para trabalhar.”

Assista abaixo:

À época, a oposição convocou um panelaço para o horário da transmissão. A análise da legenda do pronunciamento exibida no vídeo checado permite concluir que o protesto se deu naquela ocasião. Uma busca avançada no X encontrou o vídeo publicado à época.

Teor do pronunciamento mostrado no vídeo checado mostra que vídeo é de 2024. Foto: Presidência da República/Divulgação

Em 2025, Lula anunciou retomada de pagamentos aos estudantes

Em 25 de fevereiro de 2025, Lula anunciou a retomada de pagamentos do Programa-de-Meia a estudantes do ensino médio que continuarem os estudos. A maior parte das verbas havia sido suspensa por decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) em janeiro deste ano.

No pronunciamento de fevereiro de 2025, Lula anunciou que começariam a ser feitos os pagamentos aos estudantes que completarem os estudos no ensino médio: “Amigos e amigas, venho aqui para falar de dois assuntos muito importantes. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil: o Pé-de-Meia e o novo Farmácia Popular. É para os jovens brasileiros que trago a primeira boa notícia: o pagamento da poupança de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia entra amanhã na conta e rendendo.”

Assista abaixo:

A oposição usou a rede social X (antigo Twitter) para organizar um novo “panelaço” durante o pronunciamento de Lula (Gazeta do Povo), em 2025. O Estadão Verifica fez uma busca pelos termos “panelaço” e “lula” no X, com um intervalo de publicações correspondente ao dia do novo pronunciamento. A maioria dos vídeos compartilhados eram antigos e foram tirados de contexto. Não foi possível confirmar se ocorreram protestos. Nenhum veículo de imprensa noticiou um movimento de grande dimensão.

