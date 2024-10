Carro em chamas que anda sozinho em vídeo não é veículo elétrico

O incidente com o carro ocorreu no último sábado, 12, na cidade de Jaipur, no estado do Rajastão, na Índia. A BBC indiana entrevistou o motorista do veículo. A tradução feita pelo Google da descrição do vídeo informa que Jitendra Jangid estava na avenida quando percebeu fumaça saindo do ar-condicionado. Ele parou o carro e ao abrir o capô viu as chamas. Instantes depois, o veículo em chamas começou a se mover e só foi parar mais adiante depois de atingir uma divisória.

Nas redes sociais, passou a circular o boato de que o carro seria movido a eletricidade e que pertenceria à empresa BYD, da China. Em nota enviada por e-mail ao Verifica, a BYD informou que a Índia faz parte do seu mercado consumidor, mas que é falsa a informação que o veículo em chamas é deles. “O carro em questão sequer é elétrico, sendo um modelo à combustão de outra montadora”, informaram.