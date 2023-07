Vídeo engana ao anunciar cobrança de Pix pela Caixa a partir de julho; medida está suspensa

O que estão compartilhando: que a Caixa Econômica Federal passará a cobrar taxas em três tipos de transações Pix. A cobrança começaria a partir de 19 de julho. No vídeo compartilhado no Facebook em 1º de julho, foram inseridas uma mão que faz o L e a frase “no final, só sobra para os pobres”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A Caixa anunciou que passaria a cobrar pelo Pix de pessoas jurídicas em 19 de junho, mas após repercussão negativa o banco suspendeu temporariamente a medida. Além disso, a postagem não deixa claro que a cobrança ocorreria apenas para pessoas jurídicas.

Saiba mais: O conteúdo do vídeo foi recortado de uma reportagem da Jovem Pan, transmitida ao vivo na manhã de 20 de junho. A Caixa ainda não tinha emitido nota suspendendo temporariamente a cobrança.

Leia mais Tarifação em Pix para empresas é facultativa e existe desde 2020

No recorte do vídeo publicado no Facebook, não há data e nem contexto sobre quem teria que pagar por essas transferências. A Caixa anunciou que a cobrança valeria apenas para pessoas jurídicas, excluindo pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI) e beneficiários de programas sociais. O pagamento de tarifas para uso do Pix está previsto na resolução do Banco Central desde outubro de 2020.

Vídeo engana ao trazer reportagem desatualizada. Foto: Reprodução

No vídeo, há a informação de que a tarifa mínima para todas as modalidades de transação será de R$1. Já a máxima variaria conforme duas porcentagens sobre o valor da transação: 0,89% pra Pix transferência e compra, e 1,20% pra checkout. Pix checkout é a opção de inserir o Pix como método de pagamento quando o cliente vai escolher como pagar uma compra, seja em loja física ou online

Continua após a publicidade

No caso do Pix Transferência, o teto da taxa poderia chegar à R$8,50 por transação, enquanto nas modalidades Checkout e Compra o valor máximo seria de R$130. Os valores informados no vídeo estão de acordo com os divulgados pela Caixa, mas a data de início da cobrança foi suspensa.