Candidato a prefeito que arremessou dinheiro a público no Amazonas não é do PT

Saiba mais: a cena aconteceu no dia 2, na cidade amazonense de Coari, distante cerca de 363 quilômetros da capital Manaus. Quem aparece nas imagens atirando dinheiro à população é o candidato a prefeito Dr. Raione Cabral, do partido Mobilização Nacional (Mobiliza), como mostra reportagem do Estadão sobre o caso. No portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ficha do candidato confirma que o seu partido é o Mobiliza. Na cidade de Coari, a candidata do PT é Josi Lopes.

O vídeo do candidato foi gravado durante um comício em que ele prometeu “implantar sistemas de internet como o Starlink para todas as comunidades rurais” e “reajustar o salário de todos os servidores públicos”. Logo após o comício ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal, por suspeita de crimes de corrupção eleitoral e caixa dois. As penas que podem chegar a nove anos de prisão.