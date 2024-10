O que estão compartilhando: uma postagem que divulga um vídeo em que o cantor Leonardo detalha uma parceria com as lojas WAP para presentear 900 pessoas com eletrodomésticos da empresa, como uma lavadora de alta pressão. Para ser contemplado com a promoção, o usuário deve clicar no site indicado na postagem e responder um questionário.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso e trata-se de uma postagem fraudulenta. À reportagem, a WAP informou que, no momento, não está realizando promoção em parceria com o cantor Leonardo. A empresa acrescentou que todas as promoções são divulgadas apenas em canais oficiais. Ao consultar as redes sociais do cantor Leonardo, é possível constatar que o vídeo usado na publicação foi manipulado para imitar a voz do artista. Na gravação original, ele divulgava um show para arrecadar fundos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O site direcionado na postagem coleta dados pessoais do usuário, como CPF, e solicita pagamento de taxas.

É falso que cantor Leonardo tenha feito parceria com lojas WAP para presentear usuários Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: uma postagem no Facebook divulga um vídeo do cantor Leonardo supostamente detalhando uma promoção das lojas WAP, uma empresa especializada em produtos de casa. De acordo com o material, a empresa estaria presenteando gratuitamente 900 pessoas com produtos da marca. Para ser contemplado, o usuário deve clicar no site indicado na publicação e acertar um questionário. Ao acertar o quiz, o consumidor é encaminhado para outra página com objetivo de escolher um produto da WAP. Ao final, o usuário deve preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo, CPF, endereço e número de celular. Por fim, a página solicita o CEP para calcular a taxa de envio.

A promoção, no entanto, não é autêntica. A postagem e o site são fraudulentos e não pertencem à WAP. Ao Estadão Verifica, a empresa afirmou que, no momento, não está promovendo nenhuma ação com o cantor Leonardo. A empresa afirmou que as “ofertas e promoções são sempre divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da WAP”. No site oficial da marca (https://loja.wap.ind.br/), há uma aba exclusiva para alertar consumidores sobre fraudes e golpes.

Em uma consulta nas redes sociais do cantor Leonardo, o Estadão Verifica localizou que o vídeo usado na postagem foi manipulado. A gravação original foi publicada no Instagram em 6 de junho deste ano para divulgar o show “Amigos” no Allianz Parque, em São Paulo, com Leonardo, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano. O evento foi promovido para arrecadar dinheiro para vítimas da tragédia ambiental que assolou o Rio Grande do Sul. Na filmagem autêntica, o cantor não divulga em nenhum momento uma suposta promoção promovida pelas lojas WAP.

No site ReclameAqui, usuários alegam que o site fraudulento exige pagamento de frete, uma suposta taxa dos Correios e um outro complemento para o envio. Em resposta, a WAP orientou consumidores a não entrarem em links suspeitos, realizarem pagamentos ou informarem dados pessoais em sites não confiáveis.

Como já explicou o Estadão Verifica em outra checagem, o CPF pode ser usado para criar um cadastro falso de alguém com a finalidade de aplicar golpes. Por isso, o recomendado é não compartilhar dados pessoais em sites duvidosos.

Como lidar com postagens do tipo: é importante tomar cuidado com grandes promoções que garantem grandes promessas, como eletrodomésticos gratuitos. Para evitar cair em golpes, certifique-se dos seguintes elementos: