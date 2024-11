É falso que Letrux tenha queimado Bíblia em festival do MST no Rio Grande do Norte

O que estão compartilhando: vídeo de uma performance da artista Letrux segurando um livro preto em chamas enquanto canta em um microfone com uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) amarrada. Sobre as imagens, há uma legenda que diz: “em festival musical, uma cantora queima a Bíblia e levanta a bandeira do MST”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: a legenda sobre o vídeo é falsa, porque o livro queimado não é uma Bíblia. Nas imagens da apresentação em questão e de outros shows da cantora, é possível ver que ela abre um livro preto sem nenhuma inscrição. A artista afirmou ao Verifica que “jamais queimaria a Bíblia”. Segundo ela, a apresentação envolve um número de mágica no qual acende um livro que, ao ser fechado, apaga o fogo. A cantora acrescentou que o artefato foi comprado da forma como é em uma loja de mágica e que tem um isqueiro grande nele.

A alegação na legenda sobre o vídeo em que Letrux aparece é falsa. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo é de performance de Letrux no dia 9 de novembro, durante a segunda edição do Festival do MST: Por Terra, Arte e Pão, em Natal (RN). A cantora carioca apresentou o álbum Letrux como Mulher Girafa no Palco Árvore na noite de 9 de novembro. O festival é parte da programação cultural da II Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada pelo Governo do Rio Grande do Norte. Nas imagens que circulam junto da alegação falsa, é possível ver que o livro que ela queima tem uma capa preta, sem qualquer inscrição que faça menção à Bíblia.

O livro que aparece nas imagens não apresenta inscrições que remetam à Bíblia. Foto: Reprodução/Instagram

Imagens gravadas para um mini documentário produzido sobre uma apresentação da artista no Sesi Centro, no Rio de Janeiro (RJ), em setembro, foram publicadas no YouTube da artista e mostram ela usando o livro já naquela apresentação.

Dois vídeos (aqui e aqui), gravados naquele momento a partir da plateia, mostram que Letrux usou o objeto no final da canção Noite estranha, geral sentiu, que encerra o show. Nessas gravações, o livro é visto de diferentes ângulos e nota-se que a capa e a contracapa não contêm inscrições.

Imagem de uma apresentação em setembro mostra que o livro não tem inscrições. Foto: Reprodução/Youtube - @donniedarko73

Em nota no Instagram, o MST do Rio Grande do Norte informou que a própria artista comentou em posts falsos nas redes sociais informando que o número se trata apenas de uma “mágica de fogo” em que o “livro (que não é a Bíblia) ajuda a acender e quando fecho, ele ajuda a apagar, tornando a mágica mais segura”.

Publicidade

Ao Verifica, a cantora esclareceu que é formada em teatro e que os shows são sempre performáticos. “Fui uma criança fascinada por mágica. Quando faço shows, gosto de trazer números de mágica para o espetáculo”, disse, na nota enviada à reportagem. Ela acrescentou ser uma pessoa religiosa, mas defensora do estado laico.

Algumas postagens falsas que circularam nas redes sociais afirmaram também que a cantora estava embriagada durante a apresentação em Natal, o que também foi negado por ela. “Não ingeri uma gota de álcool nesse show pois era um final de semana cheio de compromissos e cantar é ser atleta, cuido muito da minha voz e do meu corpo para que ele não falhe. Bebi água durante o show inteiro, cantar e falar causa sede, ainda mais numa cidade quente”, declarou.

Boatos como o aqui checado também foram desmentidos por Aos Fatos e Lupa.