Vídeo de carro-forte usado em corridas de ‘Uber’ é humorístico

O influenciador Vinicius Carvalho viralizou nos últimos dias após ter arrematado um carro-forte em um leilão. Em um dos vídeos, ele mostra o blindado sendo usado para viagens de Uber Black nas ruas de São Paulo. É tudo brincadeira – Carvalho admitiu que fez uma montagem com a interface do aplicativo de transporte para gravar o conteúdo para as redes sociais.

“O carro-forte eu realmente comprei, e a gente pegou para fazer vídeo, criar conteúdo na internet”, disse o influenciador ao Verifica. “O rapaz que postou o vídeo, que seria o passageiro, é meu amigo. Essa história foi uma montagem e colocamos a foto do carro e a minha imagem em um print.”

Influenciador gravou vídeo brincando que faz Uber com carro-forte. Foto: Reprodução/@ocarrochefe/Instagram

Por nota, a Uber afirmou que “o veículo em questão não está cadastrado no aplicativo nem realizou qualquer viagem pela plataforma”. De acordo com a empresa, existem requisitos e uma lista de veículos aceitos para motoristas realizarem as corridas.

O vídeo acumulou mais de 900 mil visualizações e 25 mil comentários no Instagram. Com a repercussão, o influenciador gravou um stories desmentindo ser motorista da Uber depois que usuários entraram em contato com ele para verificar se a corrida havia acontecido.

PUBLICIDADE Em sua conta no Instagram “O carro chefe”, Carvalho disse que pessoas perguntaram como ele havia se cadastrado na plataforma. “Tá chovendo de gente me mandando esse negócio referente ao Uber, se é legal cadastrar o carro na plataforma. Meu Deus povo, é brincadeira. Não tem como cadastrar carro-forte em aplicativo, pelo menos eu acho, não tentei, né?”

As normas para os veículos que fazem transporte de valores, como blindados e carros-fortes, são definidas na portaria nº 29 de 1999 do Ministério da Defesa . Eles são controlados pelo Exército e estão sujeitos a regularização da Polícia Federal. Segundo a legislação, é necessária a requisição do Certificado de Registro concedido a empresas especializadas na segurança. Em tese, não há permissão de uso dos carros-fortes por civis.