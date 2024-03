Cartão Material Escolar é projeto do DF, não do governo federal; postagem usa reportagem de 2013

O que estão compartilhando: vídeo no Instagram sobre o Cartão Material Escolar. A postagem afirma que a data é “março de 2024″ e que o pagamento do benefício começaria no dia 6. A legenda informa os pré-requisitos para que estudantes recebam os valores.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O vídeo é antigo e usa trechos de uma reportagem de 2013 de um telejornal local do Distrito Federal. O programa mostrado na matéria beneficia apenas alunos do DF, segundo o Ministério da Educação (MEC). Além disso, os valores informados no vídeo foram atualizados: atualmente, são distribuídos R$ 320 por aluno da educação infantil, ensino especial e ensino fundamental e R$ 240 por estudante do ensino médio.

Programa "Cartão Material Escolar", da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auxilia somente alunos daquele estado. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: O conteúdo verificado aqui soma mais de 300 mil curtidas no Instagram e cerca de 7 mil comentários. Entre eles, está uma mensagem do próprio responsável pela postagem, mencionando o programa Pé de Meia, do governo federal, que não tem conexão alguma com o vídeo sobre o Cartão Material Escolar (CME). O Pé de Meia é uma iniciativa recente do Ministério da Educação (MEC) que visa beneficiar o aluno de baixa renda que concluir o ensino médio e realizar o Enem. Já o Cartão Material Escolar (CME) existe desde 2013 e é parte do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Segundo a Secretaria, o CME é destinado a estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal cujos pais ou responsáveis legais sejam beneficiários do Bolsa Família ou programa similar do governo federal. São contemplados educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial. O auxílio é fornecido pelo Banco de Brasília (BRB).

Informações no vídeo estão desatualizadas

Este ano, a SEEDF divulgou que o primeiro lote do pagamento do Cartão Material Escolar (CME) foi realizado dia 1º de fevereiro, enquanto o segundo lote foi liberado do dia 16 ao 23 daquele mês. O terceiro lote vai até o dia 15 de março. A postagem no Instagram informa a data errada.

O CME hoje libera R$ 320 para cada beneficiário na educação infantil, ensino especial e ensino fundamental. Para o ensino médio, são R$ 240 por estudante. Esse dado consta tanto na página do SEEDF, clicando em “Valores”, quanto na do Banco de Brasília.

Por fim, o vídeo mostra a versão antiga do cartão físico, que era laranja. O cartão em uso hoje pelos beneficiários do programa é azul.

Os mesmos valores mostrados no vídeo compartilhado no Instagram aparecem em reportagem de 2013 do DF TV. Na época, o programa estava sendo inaugurado pelo governo do Distrito Federal. O evento que aparece no início do vídeo também está registrado em vídeo de 2013, e mostra o anúncio do benefício pelo governo do estado da época.

O Estadão Verifica tentou contato com o responsável pela postagem, mas não houve resposta até a publicação da checagem.