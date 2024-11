É falso anúncio que promete cartão de crédito da Positivo Brasil para quem está negativado

O que estão compartilhando: postagem anuncia um cartão de crédito da Positivo Brasil, que está disponível mesmo para quem tem o nome negativado.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A empresa Positivo Brasil informou que se trata de um golpe. A companhia comunicou que “não solicita pagamento por meio de canais não oficiais” e que o cartão é um brinde para clientes que contratam seus serviços de planejamento financeiro. A postagem falsa direciona para uma página que solicita informações pessoais como CPF, endereço e número de telefone, além de cobrar uma taxa para a entrega do cartão. No site Reclame Aqui, vários usuários denunciam não ter recebido um cartão, apesar de terem feito o pagamento.

Link pede pagamento de frete de cartão para aplicar golpe e roubar dados pessoais. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: A postagem compartilhada no Facebook promete um cartão de crédito com limite a partir de 2 mil reais da empresa Positivo Brasil. A peça solicita que os interessados cliquem em um link para fazer uma simulação de crédito. Com o link, o usuário é direcionado para uma página que pede dados pessoais como CPF, endereço e número de telefone. Ao informar os dados, a página diz que a pessoa interessada conseguiu a aprovação de um cartão, que será enviado pelos Correios mediante o pagamento de uma taxa. Mas esse pagamento não garante a entrega do cartão, segundo denúncias de usuários do Reclame Aqui.

No portal que reúne reclamações de consumidores, há diversos comentários de pessoas que afirmam ter caído em um golpe: “Vi um anúncio no Facebook, que liberava cartão de crédito para as pessoas que estão com o nome sujo, tive que pagar uma taxa e não recebi o cartão e nem o dinheiro. Quero meu reembolso!”; “Jogaram taxas para pagar pra poder receber cartão de crédito”.

A Positivo Brasil informou que não pede informações pessoais em canais não oficiais, nem cobra taxas para entrega de cartões. Segundo a empresa, o cartão Posicard é oferecido para clientes que contratam seus serviços. O cartão é virtual e pode ser utilizado por meio de um aplicativo gratuito.

Esse tipo de fraude é frequentemente usado para obter dados importantes e pessoais, além de receber dinheiro indevidamente. Também é comum que criminosos simulem perfis falsos de lojas famosas, vendendo produtos por baixos muito abaixo do real. O Estadão reuniu em um guia dicas de como agir caso você caia em um desses golpes.