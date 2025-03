Postagem aplica golpe ao oferecer cartão com limite de até R$ 5 mil mesmo com o ‘nome sujo’

O que estão compartilhando: que o banco Verizon chegou ao Brasil e oferece cartão de crédito com limite de até R$ 5 mil para o novo cliente mesmo que ele esteja com o ‘nome sujo’.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. Postagem tem características de golpe, como perfil supostamente corporativo sem registro de atividades e vídeo com distorções que indicam uso de inteligência artificial. Outro indício é a chamada para clicar no botão ‘saiba mais’, que leva a site diferente da página oficial da empresa e solicita dados pessoais. A Verizon não é um banco, mas uma empresa de telecomunicações norte-americana. Registros no site Reclame Aqui e matéria do Estadão Verifica mostram que a alegação se trata de uma fraude.

Saiba mais: no vídeo, um homem de óculos e barba reponde à seguinte pergunta de seguidores: “Se o CPF estiver com restrição, eles aceitam?”. Em seguida, o homem afirma: “Sim, pode estar com o nome sujo, restrição no CPF, nome no SPC, Serasa, que não tem problema nenhum”. No fim do vídeo, ele diz: “Já clica no botão ‘Saiba mais’ e pede o seu cartão de crédito agora mesmo”.

Esse tipo de direcionamento é uma das características de um esquema de golpe conhecido por “phishing”. Fraudadores induzem usuários a clicar em links maliciosos para obter dados pessoais e senhas.

Na Biblioteca de Anúncios da Meta, há anúncios ativos sobre o suposto cartão Verizon. Um deles leva a um site que não é o da empresa Verizon. A página induz o usuário a preencher campos com seu nome completo, CPF e e-mail. Diz que “os dados fornecidos por você a seguir serão utilizados para o processo de aquisição do cartão de crédito”.

Ao contrário do que diz o vídeo, a Verizon não é um banco, mas sim uma empresa de telecomunicação norte-americana. Ela oferece cartão de crédito a empresas por meio de seu site, que é diferente dos que constam nas postagens falsas.

Perfis falsos

Os anúncios com a fraude foram postados nas redes sociais da Meta por perfis sem movimentação corporativa, o que demonstra não se tratar de uma empresa. Um deles, chamado Crédito Verizon, tem a foto de um homem com roupa de padre.

Outro perfil, de nome Shopia Lima, traz a foto de uma mulher com vestimenta médica. Ao fazer uma busca reversa pela imagem (veja como fazer), foi possível identificar que a foto provavelmente foi retirada do site de uma clínica de exames diagnósticos, na página que mostra a equipe de profissionais da empresa. O nome da médica não é Shophia Lima, como se percebe no jaleco que ela utiliza na própria foto que ilustra o perfil falso.

Vídeo com técnica de IA

Embora mais sutil, outra característica indica tratar-se de fraude. No vídeo, pode-se perceber que há leves distorções no lábio e nos dentes do homem, o que indica que houve manipulação com ferramentas de inteligência para sincronização labial.

Uma busca reversa do vídeo mostra que foi utilizada a imagem de um influenciador que dá dicas de tecnologia. O Verifica não encontrou qualquer divulgação dele sobre o cartão Verizon. Sua voz também difere daquela que é atribuída a ele no vídeo.

Reclamação de pessoas enganadas

No site Reclame Aqui, há vários relatos de pessoas que afirmam terem caído no golpe. “Fiz uma solicitação de cartão, paguei as taxas e quando paguei a taxa de anuidade o cadastro sumiu. Quero meu dinheiro de volta”, escreveu uma pessoa. Outra vítima registra: “Fiz um cadastro pelo Facebook e me pediram para pagar taxas e não recebi absolutamente nada”.

