É falso que Cartoon Network tenha sido encerrado

O que estão compartilhando: postagem no Facebook diz que o canal de televisão Cartoon Network, que veicula animações e conteúdos infanto-juvenis, foi oficialmente encerrado.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O Cartoon Network negou o fechamento do estúdio e do canal de televisão a veículos de imprensa estrangeiros. Boatos anunciando o encerramento do canal começaram após a viralização da hashtag “#RIPCartoonNetwork” nas redes sociais. O termo foi divulgado no último dia 8 pelo grupo independente “Animation Workers Ignited”, em uma campanha que criticava demissões de animadores.

Boatos anunciando o encerramento do canal começaram após a viralização da hashtag “#RIPCartoonNetwork” nas redes sociais. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: A postagem verificada aqui diz: “Cartoon Network foi oficialmente encerrado. Obrigado por tornar nossa infância incrível”. Foram mais de 90 mil curtidas, mais de 4 mil comentários e 26 mil compartilhamentos no Facebook desde o dia 13 de julho. O Cartoon Network é um canal de origem norte-americana, de propriedade da Warner Bros. Discovery. Uma pesquisa em inglês sobre o suposto encerramento leva a discussões em torno das hashtags #RIPCartoonNetwork (descanse em paz, Cartoon Network) e “#StayTooned” (continue atento/animado).

A primeira postagem com a hashtag #RIPCartoonNetwork circula desde 8 de julho. A autoria é do perfil Animation Workers Ignited, um grupo independente focado em notícias da indústria de animação. A publicação diz: “O Cartoon Network está morto?!?!”. A postagem faz críticas a demissões em massa de animadores que prestaram serviços ao canal durante a pandemia. No vídeo que acompanha o post, o público é convidado a espalhar o assunto com as duas hashtags. Confira:

Algumas horas depois de o vídeo ser postado, o Animation Workers Ignited publicou um novo tuíte dizendo: “Para fins de esclarecimento, o Cartoon Network Studios original não existe mais. O Cartoon Network ainda existe como marca e como canal. A terceirização e as fusões corporativas resultaram em menos empregos para os trabalhadores de animação”.

Ou seja, ao dizer que o Cartoon Network não existe mais, o perfil usou uma força de expressão para criticar a gestão atual do canal em relação a seus trabalhadores.

A veículos de comunicação internacionais, como a agência de checagem Vera Files, o estúdio afirmou: “O Cartoon Network gostaria de esclarecer que não há nenhuma verdade na especulação de que a rede ou o estúdio esteja fechando. Com uma série de anúncios recentes, continuamos comprometidos em investir continuamente em conteúdo inovador que entretém e inspira nossos telespectadores em todo o mundo.”

O Estadão Verifica tentou contato com a Animation Workers Ignited e com os estúdios do Cartoon Network no Brasil e nos EUA, mas não houve retorno até a publicação da checagem.