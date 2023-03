Cena de websérie é tirada de contexto para afirmar que traficante afronta polícia no Rio de Janeiro

Um vídeo feito durante as gravações de uma websérie no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vem circulando nas redes como se mostrasse um traficante ostentando uma arma de fogo ao lado de policiais militares, o que não é verdade. A imagem foi feita na Fazendinha e o rapaz que aparece nas imagens é o ator Thiago de Lima, que interpreta o personagem Abençoado na segunda temporada da websérie É o Complexo. Ele segura uma arma de airsoft, e não um fuzil, enquanto os policiais que aparecem ao fundo também são atores. Eles usam fardas de grupos de airsoft.

São todos atores homens que aparecem na cena que circula fora de contexto nas redes. Foto: Reprodução

No Facebook, um usuário compartilhou o vídeo, seguido da legenda “Absurdo”, enquanto, nos comentários, outros usuários afirmam que a polícia é uma decepção ou que os policiais estão proibidos de prender bandidos no governo do PT. Ao Estadão Verifica, o diretor, editor e roteirista da série, Gabriel Machado, explicou que as imagens ganharam grande proporção nas redes sociais, mas que o rapaz que aparece no vídeo é um ator, assim como os “policiais” que figuram ao fundo.

“As gravações são realizada na Fazendinha, no Complexo do Alemão. Todas as armas são de airsoft, com suas respectivas notas fiscais. É uma produção independente sem fins lucrativos e sem nenhuma ajuda governamental e empresarial”, afirma o diretor. O vídeo foi feito durante as gravações do sétimo episódio da segunda temporada, que foi ao ar no dia 15 de fevereiro e está disponível no canal da websérie no YouTube.

Outro indício de que os homens e mulheres que aparecem ao fundo não são policiais de verdade é o fardamento: a farda da Polícia Militar do Rio de Janeiro tem tons de azul, e não de um camuflado marrom, como a que aparece no vídeo. Além disso, é possível identificar tanto no vídeo viral quanto no sétimo episódio da websérie a atriz que interpreta uma das policiais. No episódio, ela é chamada de Pfem - policial feminina.

Ao fundo do vídeo gravado pelo ator Thiago de Lima aparece um grupo de pessoas fardadas: são atores que aparecem no 7º episódio de É o Complexo, incluindo atriz que interpreta policial feminina Foto: Reprodução

Cena do 7º episódio da segunda temporada de É o Complexo mostra a mesma atriz que aparece ao fundo do vídeo viral Foto: Reprodução

Um dos atores que interpreta os policiais se apresenta nas redes sociais como Anastacio Airsoft. Após o vídeo aqui investigado viralizar como se mostrasse um traficante afrontando a polícia, ele gravou um vídeo para o aplicativo Kwai afirmando que o vídeo tinha sido feito durante as gravações de uma websérie e que todas as pessoas que aparecem nas imagens são atores. O local onde o vídeo foi feito também aparece em uma das cenas da websérie:

Local onde vídeo viral foi gravado aparece nas cenas da segunda temporada de É o Complexo Foto: Reprodução

‘É o Complexo’ foi lançada em agosto de 2021

A websérie É o Complexo foi lançada no YouTube em agosto de 2021. A ideia de lançar uma série sobre o cotidiano de moradores da favela partiu de dois jovens do Complexo do Alemão, Leonardo de Jesus e Ricardo dos Santos. A história se desenrola em torno de dois personagens principais: Bom Cabelo e Tio Pac. Em dezembro de 2021, ela foi tema de uma publicação no site do Instituto Kondzilla.

A primeira temporada tem 14 episódios, e a segunda, com primeiro episódio lançado em agosto de 2022, já tem sete disponíveis. O oitavo episódio tem lançamento previsto para 5 de março e o nono, para 20 de abril. Nesta temporada, É o Complexo contou a com a participação do ator Sidney Sampaio. De acordo com o diretor Gabriel Machado, integrantes do elenco da série Arcanjo Renegado também farão uma participação na segunda temporada.