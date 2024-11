Vídeo engana ao afirmar que chá da folha de andu auxilia no controle de peso, colesterol e diabetes

O que estão compartilhando: que o chá da folha de andu, também conhecido como feijão-guandu, é útil para a perda significativa de peso — até 30kg —, controle do colesterol e diabetes.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Segundo especialistas, não há comprovação científica que justifique o uso do chá da folha de andu para o emagrecimento, controle da diabetes e colesterol. No entanto, pesquisas apontam que o extrato da folha — que não é a mesma coisa que o chá, porque o extrato absorve maior parte dos nutrientes presentes na planta — pode estar associado ao controle da diabetes e a diminuição dos níveis de colesterol no sangue.

PUBLICIDADE Saiba mais: A informação foi veiculada em vídeo publicado por uma conta na rede social Threads. O perfil tem cerca de 67,7 mil seguidores, e a postagem acumula 592 curtidas, 33 comentários e 165 compartilhamentos diretos desde sábado, 9. De acordo com a doutora em Química Analítica Clícia Maria Benevides, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGFARMA) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o andu é amplamente utilizado em comunidades tradicionais brasileiras e regiões tropicais de continentes como Ásia, África e América Central por conta de compostos bioativos presentes em seus grãos, folhas, caule e raiz.

A professora conta que, além de útil para o tratamento de infecções na pele, gengiva e boca, lavagem de feridas e diabetes, o extrato da folha de andu tem propriedades analgésicas e antiparasitárias. No entanto, a observação não pode ser extrapolada para o chá. O extrato é feito com o auxílio de solventes químicos utilizados em laboratório e absorve muito mais nutrientes presentes na folha do que o processo caseiro de infusão, explica Clícia.

A especialista pesquisa leguminosas regionais, como o mangalô, feijão-fradinho, fava e andu. Entre elas, o andu é a que apresenta maiores propriedades terapêuticas. O grão do andu é rico em proteínas, carboidratos, vitaminas do complexo B e sais minerais, de acordo com Clícia.

A médica nutróloga Isolda Prado, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia e professora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), explica que embora algumas plantas medicinais possam oferecer benefícios para a saúde, “não existem evidências científicas robustas que sustentam a eficácia do chá da folha de andu para promover a perda significativa de peso, controle de colesterol ou tratamento do diabetes”, como sugere o vídeo.

O chá da folha de andu contém pequenas quantidades de vitamina C e potássio, além de substâncias antioxidantes. Ou seja, a bebida tem propriedades anti-inflamatórias e é capaz de auxiliar na redução da retenção de líquido, o que provoca uma “ilusão de perda de peso”, segundo Isolda. Por conta disso, ela explica, é comum nos depararmos com a crença de que o andu pode ajudar no emagrecimento. A nutróloga lembra que “esses benefícios são modestos e não substituem os tratamentos tradicionais ou uma dieta adequada para o controle de peso, colesterol ou diabetes”.

A professora Clícia concorda. Apesar do potencial do andu enquanto coadjuvante no combate da diabetes e colesterol, ainda não existem relatos conclusivos na literatura científica sobre o uso do chá da folha de andu no tratamento dessas doenças. De acordo com a pesquisadora, “muitos estudos estão sendo desenvolvidos para confirmar os efeitos terapêuticos das diferentes partes da planta”