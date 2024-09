Verifica nas eleições: veja checagens das entrevistas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo

Pablo Marçal (PRTB)

O que Marçal disse: durante debate promovido pela RedeTV/UOL na terça-feira, 17, o candidato disse que, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), beneficiários do Bolsa Família podiam ter renda alternativa e continuar recebendo o benefício. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa possibilidade foi cortada.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O programa beneficia pessoas que têm emprego formal com registro em carteira, microempreendedores individuais (MEI) ou aqueles que têm outras fontes de renda. A principal regra para receber o benefício é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso quer dizer que toda renda gerada pela família no mês, dividida pelo número de pessoas que moram na casa, não pode ultrapassar esse valor.

Ainda que um integrante da família consiga um emprego fixo e a renda mensal fique acima de R$ 218 por pessoa, o programa tem um mecanismo chamado Regra de Proteção. A regra garante a continuação da bolsa, desde que o aumento de renda não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa (atualmente, R$ 706). Por essa regra, os beneficiários passam a receber 50% do valor regular do Bolsa Família por um período de até dois anos. Se a família perder a renda extra depois do período, o benefício volta a ser pago.