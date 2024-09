Verifica nas eleições: veja checagens das entrevistas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo

O Estadão Verifica ficou de olho no que disseram durante a última semana os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo: Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB).

Nesta semana, checamos alegações sobre orçamento, alterações no Imposto Sobre Serviços, merenda escolar, ronda para vítimas de violência doméstica e uma denúncia de assédio sexual contra o candidato Datena. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Após a apuração, atribuímos as etiquetas "falso", "enganoso", "exagerado", "subestimado", "impreciso", "falta contexto" e "verdadeiro". Os candidatos que aparecem nesta checagem são os mais bem colocados em pesquisas Datafolha.

Clique em cada nome abaixo para ver a checagem.

Boulos em sabatina da Rádio Eldorado. Foto: Werther Santana/Estadão

Guilherme Boulos (PSOL)

O que Boulos disse: que São Paulo tem hoje R$ 28 bilhões em caixa e o maior orçamento em termos reais da história da cidade: R$ 112 bilhões, com previsão de R$ 119, R$ 120 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é impreciso. Segundo o dado mais recente disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda, de agosto de 2024, a cidade de São Paulo tem R$ 24,5 bilhões em caixa. O orçamento de 2024 é de R$ 111,8 bilhões. Durante votação na Câmara Municipal de São Paulo, em dezembro do ano passado, o vereador Fabio Riva (PSDB), líder do governo, ressaltou que o valor correspondia ao maior orçamento da história da cidade. Já para 2025, o orçamento aprovado pela Câmara Municipal é de R$ 119 bilhões.

O outro lado: procurada, a assessoria de imprensa de Boulos enviou o balancete financeiro de abril de 2024, que mostra fluxo de caixa de R$ 28,8 bilhões. O dado, no entanto, está desatualizado. O balancete de agosto, o mais recente disponível, mostra R$ 24,5 bilhões.

Pablo Marçal em sabatina do Estadão. Foto: Werther Santana/Estadão

Pablo Marçal (PRTB)

O que Pablo Marçal disse: em debate promovido do SBT no dia 20 de setembro, disse que há uma legislação que determina que 30% da merenda escolar deve vir da agricultura familiar, mas hoje São Paulo só compra 5%.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) da Capital informou que neste ano 25% dos recursos do Fundo Nacional de Educação foram destinados para a compra de alimentos da agricultura familiar. A diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), de 2009, determina que no mínimo 30% do orçamento deve ser utilizado para aquisição de alimentos de pequenos produtores na composição da merenda. Segundo a Prefeitura, a previsão é atingir a meta até o fim do ano.

Outro lado: a assessoria do candidato não respondeu.

Ricardo Nunes em sabatina do Estadão. Foto: Werther Santana/Estadão

Ricardo Nunes (MDB)

O que Ricardo Nunes disse: em sabatina da rádio CBN na terça-feira, 24, afirmou que reduziu o ISS (Imposto Sobre Serviços) dos serviços de streaming de 5% para 2,9%.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Em dezembro de 2023, a Prefeitura anunciou ter reduzido a alíquota de serviços de streaming de 2,9% para 2%. A alíquota do ISS foi baixada de 5% para 2% para as outras atividades desenvolvidas por plataformas digitais, como aluguéis e transportes de passageiros. Outro lado: a assessoria do candidato não respondeu.

Datena em debate da TV Gazeta. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O que Datena disse: que nem a polícia, nem o Ministério Público, nem a Justiça acharam fatos sobre a acusação de assédio sexual. O tucano afirmou que sua inocência foi comprovada.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em 2019, Datena foi acusado de assédio sexual pela jornalista Bruna Drews, ex-repórter do programa Brasil Urgente, da Band. O caso foi extinto porque a denúncia foi feita fora do prazo legal de até seis meses após o suposto crime, de acordo com a lei em vigor na época. Ou seja: o caso não foi arquivado por falta de provas, e sim por questões processuais relacionadas ao prazo. Não houve, portanto, análise do mérito da ação e das supostas provas. Bruna, no entanto, assinou uma retratação em cartório e negou as denúncias feitas contra Datena. Depois, recuou em uma postagem nas redes sociais, dizendo que foi obrigada a assinar o documento.

Tabata em debate da TV Gazeta. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Tabata Amaral (PSB)

O que Tabata disse: em entrevista na Associação Paulista de Rádio e TV, na segunda-feira, 20, disse que São Paulo não tem nem 150 guardas fazendo visitas a mulheres com medida protetiva.