Checamos o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu os discursos da 78ª Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 19. Ele exaltou a queda no desmatamento na Amazônia, mas omitiu que os índices crescem no Cerrado. Também destacou que a maior parte da energia elétrica consumida no País é proveniente de fontes renováveis, o que é correto. Ele não citou, porém, estatísticas sobre o consumo total de energia, incluindo a dos combustíveis, que são menos favoráveis.

Presidente Lula abriu os discursos na 78ª Assembleia Geral da ONU. Foto: Justin Lane/EFE

Confira a seguir a checagem das declarações:

Matriz energética

O que Lula disse: que a matriz energética do Brasil é uma das mais limpas do mundo e que 87% da energia elétrica é produzida por fontes limpas e renováveis.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 86,1% da matriz elétrica brasileira é formada por fontes de energia renováveis: dos rios (61,9%), dos ventos (11,8%), do sol (4,4%), da cana-de-açúcar (4,7%), de subprodutos do processamento da celulose (2,5%) e de outras (0,8%). A parte não renovável vem de gás natural, carvão, óleo diesel, energia nuclear e outras, somando 12%, além de uma pequena parte oriunda de importação.

O presidente Lula escolheu levar um dado mais favorável para a Assembleia Geral da ONU. Quando analisada a matriz energética como um todo, incluindo combustíveis e o gás de cozinha, por exemplo, e não apenas a energia elétrica, o consumo no Brasil é 48,4% proveniente de fontes renováveis e 51,6% de outras. Ainda assim, ela é mais renovável do que a mundial, que tem uma proporção de 15% e 85%, respectivamente. Vale lembrar também que as fontes renováveis são menos poluentes, mas não estão livres de impactos ambientais e sociais.

Continua após a publicidade

Desmatamento

O que Lula disse: que o desmatamento na Amazônia caiu 48% nos primeiros oito meses de 2023.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Os dados foram divulgados no dia 5 de setembro pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter-B) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com dados do Deter-B, o número de alertas de desmatamento na Amazônia entre janeiro e agosto de 2023 teve redução de 48% com relação ao mesmo período de 2022. No mesmo período de oito meses houve um aumento de 19,83% no número de alertas de desmatamento no Cerrado.

Os dados do Deter-B não mostram com precisão áreas desmatadas de no mínimo um hectare, mas ajudam na fiscalização e apontam uma tendência, porque são capazes de mostrar o corte da floresta ao mesmo tempo em que ele ocorre. Os dados anuais de desmatamento costumam ser medidos entre agosto e julho e serão divulgados em novembro pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), também do INPE.

Gasto militar

O que Lula disse: que os gastos militares no mundo somaram mais de US$ 2,24 trilhões em 2022, e que as despesas com armas nucleares chegaram a US$ 83 bilhões, o que equivale a mais de 20 vezes o orçamento regular da ONU.

Continua após a publicidade

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Conforme noticiou o Estadão, o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (Sipri) apontou que os gastos militares de todo o planeta chegaram a um recorde de US$ 2,24 trilhões (cerca de R$ 11,31 trilhões). Já a Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN - na sigla em inglês) divulgou no mesmo ano que nove países gastaram US$ 82,9 bilhões em armas nucleares, valor 25 vezes maior que o orçamento das Nações Unidas para 2023, que é de US$ 3,39 bilhões.

População passando fome

O que Lula disse: que a fome atinge 735 milhões de pessoas no mundo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O dado é da própria ONU e foi divulgado em julho deste ano. O número aparece em um relatório produzido por cinco agências associadas das Nações Unidas e mostra que 735 milhões de pessoas passaram fome em todo o mundo ao longo de 2022. Isso indica que o planeta teve, no ano passado, 122 milhões de pessoas passando fome a mais do que em 2019. Entre as razões apontadas estão o impacto da pandemia de covid-19, conflitos armados e mudanças climáticas.

Poluição

O que Lula disse: que os 10% mais ricos da população são responsáveis por quase metade de todo o carbono lançado na atmosfera.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Um relatório da Oxfam, publicado em 2020, indica que 10% mais ricos da população mundial foram responsáveis por 52% das emissões de carbono adicionadas à atmosfera entre 1990 e 2015.

Continua após a publicidade

De acordo estudo do World Inequality Database, os 10% mais ricos foram responsáveis por 48% das emissões globais em 2019. Um novo estudo publicado na PLOS Climate também aponta que os 10% mais ricos dos Estados Unidos são responsáveis por quase metade da poluição que acarreta no aquecimento do planeta no país.

Desigualdade global

O que Lula afirmou: que os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza do que os 40% mais pobres da humanidade.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é controverso. O dado citado pelo presidente consta no relatório Lucrando com a Dor, publicado em 2022 pela ONG Oxfam. Segundo o documento, os 10 homens mais ricos do mundo tinham mais riqueza do que a combinação de 40% da população mais pobre, equivalente a 3,1 bilhões de pessoas, naquele momento. A fonte dos dados utilizados pela entidade é a Forbes. A metodologia do relatório, porém, foi alvo de críticas. Uma pessoa com alta renda e qualidade de vida pode aparecer nas estatísticas como pobre se estiver muito endividada (ao financiar uma casa, por exemplo).

População da Amazônia

O que Lula disse: que há 50 milhões de pessoas vivendo na Amazônia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é contestado. O dado citado por Lula também já foi mencionado pela secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Alexandra Moreira, durante a Cúpula da Amazônia. “O desafio social e econômico também está presente por causa dos 50 milhões de habitantes vivendo na Amazônia, incluindo 420 cidades indígenas dos 800 que existem na América Latina”, disse.

Continua após a publicidade

No entanto, de acordo com o relatório “Fatos da Amazônia”, publicado em 2021, a população estimada da Pan-Amazônia – que se estende por oito países – é de 38 milhões de habitantes. O estudo diz que a população da Amazônia Legal – que engloba nove estados brasileiros – aumentou de 8,2 milhões em 1972 para 28,1 milhões de habitantes em 2020, o que representa 13% da população brasileira.

A Secretaria de Comunicação da Presidência foi procurada, mas não respondeu até a publicação.