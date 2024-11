Não há registro de que China tenha mandado tirar Janja de reuniões depois de ela xingar Elon Musk

O que estão compartilhando: que a China teria mandado tirar a primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja, das agendas bilaterais e reuniões presidenciais entre os dois países. As postagens circulam após ela ter xingado o empresário Elon Musk durante evento do G-20.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Não há evidências que representantes chineses tenham feito esse pedido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai encontrar o chinês Xi Jinping em Brasília na quarta-feira, 20, depois do G-20, que começou nesta segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro. Ao Verifica, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que não houve nenhum comunicado da China pedindo a exclusão da primeira-dama. O órgão repudiou as alegações, que afirmou serem “boatos falsos para fins políticos”.

Alegação é feita com base em coluna publicada no mês passado Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: No sábado, 16, Janja participava de uma mesa de debates no Cria G-20, evento paralelo à Cúpula de Líderes, quando hostilizou Musk. Em determinado momento, ela se abaixou como se tivesse se assustado e disse “acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”. O empresário comentou a cena no X, dizendo que “eles vão perder as próximas eleições” .

O presidente chinês, Xi Jinping, está no Brasil para participar da Cúpula do G-20 no Rio de Janeiro, assim como outras lideranças, como Joe Biden, dos Estados Unidos. Após a Cúpula, na quarta-feira, 20, Lula vai receber Xi Jinping para uma visita de Estado. Conforme o Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, os dois presidentes vão discutir políticas e programas de investimento e desenvolvimento dos dois países e estreitar relações bilaterais. As atividades oficiais ocorrem no Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula e Janja, e no Palácio do Itamaraty.

O Verifica questionou ao Itamaraty e à Secom se Janja participa de alguma agenda oficial com a comitiva chinesa, mas não houve resposta. O governo federal também não se posicionou sobre a situação envolvendo Musk.