O que estão compartilhando: vídeo que mostra chuva de granizos gigantes em Garanhuns, em Pernambuco.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A reportagem localizou diferentes fontes que indicam que o vídeo foi gravado na China, e não em Garanhuns. Em abril deste ano, um tornado atingiu a cidade chinesa Guangzhou e deixou cinco mortos, além de 33 feridos. O evento climático extremo foi acompanhado de uma chuva de granizo, que viralizou pelo tamanho das pedras de gelo.

Vídeo de chuva de granizo na China é compartilhado como se fosse em Garanhuns Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma chuva de granizos gigantes. A legenda sobreposta à gravação afirma que a precipitação aconteceu em Garanhuns, município em Pernambuco. No entanto, por meio de uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), o Estadão Verifica identificou que o registro foi feito na China. As postagens são datadas, em sua maioria, em 27 de abril deste ano (veja aqui, aqui e aqui). Os conteúdos sinalizam que o registro foi feito em Guangzhou, capital da província de Guangdong. Naquele dia, um tornado atingiu a cidade e acarretou na morte de cinco pessoas, além de deixar 33 feridos. De acordo com informações do jornal El Correo, o tornado foi acompanhado de uma chuva de granizos.

O mesmo vídeo já foi usado para espalhar desinformação em outros países. A gravação foi associada a uma tempestade de granizos no estado indiano Manipur. Essa alegação foi desmentida pela agência de checagem Logically Facts.

Na verificação, o Logically Facts indica que a filmagem foi publicada inicialmente por um usuário no X (antigo Twitter). O Estadão Verifica não conseguiu visitar o link, já que a rede social está suspensa no Brasil. A postagem, contudo, foi arquivada pela agência no Perma.cc, site que cria registros permanentes de fontes consultadas na internet.

Como lidar com postagens do tipo: para checar o vídeo aqui analisado, a reportagem recorreu à busca reversa de imagens. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet e em quais sites. Dessa forma, em casos de imagens suspeitas, a busca reversa é útil para descobrir se o contexto atribuído a ela é real ou não.