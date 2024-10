O que estão compartilhando: vídeo que mostraria uma cidade com inúmeros pontos incandescentes no céu e no alto de prédios. A postagem indica que seriam rastros de destruição em consequência de ataques aéreos contra Israel.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A filmagem mostra, na realidade, uma comemoração de torcidas de futebol na Argélia no ano passado. Postagens indicam que o registro foi feito em Argel, capital argelina, quando torcedores dispararam sinalizadores vermelhos em diferentes pontos da cidade. O registo é erroneamente associado aos recentes conflitos entre Israel e grupos armados apoiados pelo Irã, como a milícia xiita libanesa Hezbollah.

Postagem engana ao usar vídeo de comemoração na Argélia como se fosse bombardeio em Israel Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: uma postagem no Instagram alega que a escalada de tensão no Oriente Médio teria relação com o ano novo judaico, comemorado neste ano entre os dias 2 e 4 de outubro. De acordo com a publicação, os recentes conflitos que envolvem Israel e o Hezbollah seriam um indício do “fim dos tempos”. O conteúdo é ilustrado com imagens que mostrariam bombardeios contra o território israelense.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica fez uma busca reversa com todas as gravações utilizadas na publicação e constatou que uma delas está fora de contexto. O vídeo mostraria uma cidade com diversos focos de fogo, que seriam consequência de bombardeios contra Israel. O registro, contudo, foi feito na Argélia em 2023. Ao contrário do que alega a postagem, os pontos incandescentes não são rastros de destruição de um ataque aéreo. Os “focos de fogo” que aparecem na gravação são, na realidade, sinalizadores vermelhos no céu da Argélia. Os disparos foram feitos por torcidas de futebol em momentos de celebração.

O mesmo vídeo já foi utilizado anteriormente para espalhar desinformação sobre confrontos no Oriente Médio. Em outubro de 2023, o Estadão Verifica desmentiu postagens que usaram o registro para associá-lo à Faixa de Gaza. Naquele mês, o grupo palestino Hamas atacou Israel e desencadeou um intenso conflito na região.

A checagem do Estadão localizou a gravação publicada no TikTok em 2 de outubro de 2023, com sinalização de que o conteúdo foi filmado em Argel. A reportagem apurou que torcedores de pelo menos dois clubes na Argélia praticam a comemoração com disparos de sinalizadores vermelhos: a torcida Ultras Fanatic Reds, do Clube CR Belouizdad, e do Mouloudia Club d’Alger. Veja abaixo.

Como lidar com postagens do tipo: é comum que desinformadores tirem imagens de contexto para espalhar desinformação sobre um assunto em evidência. Aqui, a reportagem recorreu à busca reversa de imagens para desmentir a postagem. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet e em quais sites. Assim, o mecanismo é útil para entender se o contexto atribuído a ela é real ou não. Veja aqui o passo a passo produzido pelo Estadão Verifica.