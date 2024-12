Vídeo em que Cleitinho parece falar sobre ‘cashback’ de cartões de crédito foi alterado com IA

Publicado em parceria com o Comprova. Leia mais sobre a coalizão aqui.

PUBLICIDADE Conteúdo investigado: Vídeo mostra o senador Cleitinho (Republicanos-MG), dizendo que após a decretação de uma medida judicial contra as bandeiras de cartões de crédito, consumidores poderiam receber valores significativos em cashback e milhas acumuladas desde 2015. A mensagem ainda orienta os usuários a clicarem em um link para falar com uma “assistente virtual” e realizar um suposto saque. Onde foi publicado: Facebook.

Conclusão do Comprova: É falso que o senador Cleitinho (Republicanos-MG) tenha gravado vídeo para informar sobre a possibilidade de indenização das donas das bandeiras de cartões de crédito e débito a seus usuários. Uma gravação em que ele sugere mudanças no sistema político, como o fim da reeleição, foi editada, aparentemente com o uso de inteligência artificial, para parecer que o senador estaria denunciando um esquema de ocultação de milhas aos usuários desde 2015.

Publicidade

O vídeo original foi publicado no dia 10 de setembro. Nele, Cleitinho pressionava o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em contato com o Comprova, a assessoria de imprensa de Cleitinho informou que recebeu o vídeo, enviado por apoiadores, e entrou em contato com a Meta, responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, para que a empresa removesse o conteúdo.

Senador Cleitinho é alvo de criminosos que usam IA para alterar conteúdo de vídeo Foto: Reprodução/Redes Sociais

A versão investigada pelo Comprova estava no Facebook. Nesta quinta-feira, 5, o link não estava mais disponível, o que significa que a Meta ou o responsável por ele apagou o conteúdo ou restringiu o número de pessoas que podem acessá-lo.

No vídeo, o senador parece dizer que foi o Procon que obrigou as empresas a estornar valores dos cartões de crédito. Em resposta ao Comprova, o Procon também negou as alegações do vídeo falso. A entidade afirmou que “não intermedia saques, nem realiza quaisquer movimentações em milhas”.

Publicidade

Uma análise feita com a ferramenta TrueMedia indica que há evidências substanciais de que o vídeo tenha sido editado com auxílio de IA, sobretudo a parte de áudio. Na avaliação da trilha sonora, a ferramenta informa: “A transcrição parece uma mensagem promocional ou anúncio em vez de uma fala genuína. A linguagem é muito direta e focada em incitar o ouvinte a tomar uma ação imediata, o que é típico de scripts de marketing. A menção de um ‘botão’ para clicar e a promessa de ganho financeiro imediato sugerem ainda mais que esta não é uma conversa real ou anúncio de notícias, mas sim uma peça com script projetada para capturar a atenção e provocar uma reação”.

Senador Cleitinho é alvo de criminosos que usam IA para alterar conteúdo de vídeo Foto: Reprodução do site Truemedia.org

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 4 de dezembro, o vídeo alcançou 318 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Consultamos o Procon e a assessoria de imprensa do senador e usamos a ferramenta TrueMedia para avaliar a possibilidade de uso de Inteligência Artificial para manipular o conteúdo do vídeo.

Publicidade

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O mesmo vídeo foi checado por Aos Fatos que concluiu que Criminosos usam IA para adulterar vídeo do senador Cleitinho e aplicar golpe.