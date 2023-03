É falso que governo Lula tirou remédio para diabete do Farmácia Popular

É falso que o governo Lula “suspendeu o fornecimento gratuito do cloridrato de metformina pela Farmácia Popular”. O medicamento para tratamento de diabete foi incluído no programa por uma Portaria do Ministério da Saúde, em 2007. Não houve alteração na oferta do remédio na última vez em que a lista de medicamentos foi atualizada. Um vídeo no TikTok com a alegação falsa já foi visto ao menos 173 mil vezes.

O cloridrato de metformina é utilizado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Foi inserido pela Portaria Nº 2.583, de 10 de outubro de 2007 dentro do Farmácia Popular. O programa distribui remédios de forma gratuita em farmácias particulares conveniadas ao Ministério da Saúde. Em 2017, todas as normas foram consolidadas na Portaria de Consolidação nº 5.

Remédio para diabetes está disponível no programa desde 2007. Foto: Reprodução

Quando enviou o projeto do Orçamento 2023 para o Congresso, o governo de Jair Bolsonaro (PL) cortou 59% da verba do Farmácia Popular. A tesourada atingiria os remédios para as doenças que mais atingem a população brasileira, como diabetes e hipertensão. Pressionado pela repercussão negativa na campanha eleitoral, anunciou a inclusão de cinco novos medicamentos. Foi a primeira vez que remédios foram adicionados à lista desde 2011.

A expansão se deu em 29 de setembro, por meio da Portaria Nº 3.677. Não houve alteração na oferta do cloridrato de metformina. Procurado, o Ministério da Saúde confirmou que o medicamento continua dentro do programa e que “as farmácias credenciadas devem fazer a dispensação gratuitamente à população”.