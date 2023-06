Códigos digitados no celular não revelam se aparelhos estão grampeados

O que estão compartilhando: vídeo mostra como descobrir se um aparelho celular está sendo grampeado e como desativar o grampo a partir da discagem de códigos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De acordo com especialistas consultados pela reportagem, os códigos *#21#, *#61# e ##002#, não mostram se um aparelho celular está sendo grampeado. Na verdade, essas combinações fazem parte de uma funcionalidade padrão do sistema de telefonia, que permite configurar funções em celulares e telefones fixos. Os códigos exibidos pelo autor do vídeo, por exemplo, servem apenas para verificar e desativar o encaminhamento de chamadas quando esta função está ativa no aparelho.

Códigos servem apenas para verificar e desativar encaminhamento de chamadas Foto: Reprodução (Facebook)

Saiba mais: O encaminhamento de chamadas é uma função que permite redirecionar ligações recebidas por um aparelho celular para outro número. Para ativar essa funcionalidade, o professor de cibersegurança do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) Rodolfo Avelino explicou que a pessoa precisa ter o aparelho celular em mãos e desbloqueado. Ao contrário do que alega o conteúdo enganoso, o redirecionamento de chamadas não é efetivo para finalidades de vigilância ou até mesmo de interceptação de informações.

“Essa funcionalidade – de encaminhamento de chamadas – era mais utilizada quando o telefone ainda era o principal meio de comunicação e para fins comerciais, quando por exemplo acabava o expediente, você poderia redirecionar as ligações para outro número e continuar atendendo”, disse Avelino.

Segundo o professor, atualmente existem outras maneiras de fazer grampo ou interceptação de uma comunicação, procedimento que não é realizado utilizando as funções de encaminhamento de chamadas. “Hoje nós temos ferramentas de vigilância e de espionagem mais evoluídas, que não utilizam essa funcionalidade”, disse. “Como em um computador tradicional, elas vão infectar o sistema operacional, seja Android ou iOS, e não apenas interceptar voz, mas também vão interceptar mensagens, ter acesso a imagens ou qualquer outro tipo de arquivo que esteja armazenado no dispositivo”.

Qual é a função dos códigos exibidos no vídeo?

Diferente do que diz o vídeo, Avelino explicou que ao discar *#21#, a mensagem que aparece na tela do aparelho celular exibe o status do encaminhamento de chamadas, ou seja, é possível conferir se essa função está ativa ou não. O código *#61# irá mostrar para qual número as chamadas estão sendo redirecionadas se a função de encaminhamento estiver ativa. Já a combinação ##002# serve para desativar o encaminhamento de chamadas.

Para Jéferson Campos Nobre, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o termo grampo foi utilizado incorretamente pelo autor do vídeo. “Na verdade o vídeo não é sobre grampo telefônico, e sim sobre encaminhamento de chamadas que pode estar ativo no telefone”, pontuou.

De acordo com Jéferson, identificar a existência de grampos em aparelhos celulares não é uma tarefa simples, pois existe mais de um tipo de grampo que pode ser realizado em smartphones. Existem aplicativos espiões, que gravam a entrada e saída de som do celular; o professor explicou que eles podem ser identificados por meio de softwares que buscam por malwares (vírus) nos telefones. “Outros tipos de grampos, como por exemplo a interceptação telefônica realizada mediante autorização judicial, essa é feita na central telefônica e não é possível verificar por meio do aparelho”, disse.