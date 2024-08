O que estão compartilhando: que existe um código secreto no celular que permite desbloquear internet gratuita em qualquer lugar.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. De fato, existem códigos numéricos de um protocolo chamado USSD, que permitem acionar ações internas ao próprio celular ou junto à operadora. Esses códigos dependem do fabricante do celular, operadora ou sistema operacional. Especialistas consultados pela reportagem, no entanto, destacam que o suposto método para desbloquear internet gratuita não funciona.

Não, vídeo não mostra ‘código secreto’ para obter internet gratuita em qualquer lugar Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: um vídeo viral no Facebook descreve um suposto método para adquirir internet gratuita em qualquer lugar. De acordo com o conteúdo, esses seriam os passos a serem seguidos: primeiro, digitar o “código secreto” *777# na tela de ligação e tocar em chamada; depois, acessar o site mencionado; instalar o aplicativo indicado na página; por fim, selecionar no aplicativo o servidor indicado na filmagem. O Estadão Verifica enviou o vídeo para análise de dois profissionais da área. O especialista em criptografia e cibersegurança da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) Marcos Simplicio explicou que esses códigos numéricos integram o protocolo USSD, que não são “secretos”, e sim pouco conhecidos. Esses códigos permitem executar ações internas no celular ou junto à operadora, e variam de acordo com especificidades de cada aparelho.

Ao avaliar o conteúdo, o professor ressaltou que o próprio vídeo revela que o código não funciona. Isso porque, ao executar o código numérico, a tela do celular mostra um aviso de “Unknown Application” (em português, “Aplicação Desconhecida”). “O celular está dizendo simplesmente que não conseguiu executar aquele código, por desconhecer o que ele faz”, explicou. Veja abaixo.

Vídeo revela que código é falso por aviso na tela de celular Foto: Reprodução/Facebook

O site mostrado na gravação foi consultado por Simplicio e por Jéferson Campos Nobre, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os dois especialistas ressaltaram para uma incongruência no vídeo: o site direciona o usuário a um aplicativo, mas o programa exibido na tela é outro.

O celular mostra que o aplicativo instalado faz menção ao uso de VPN (veja a imagem abaixo). “VPNs servem essencialmente para que o usuário navegue na rede usando um IP (responsável por identificar um dispositivo na internet) de terceiro, como se a sua máquina estivesse conectada ao WiFi dessa rede”, explicou Simplicio.

O professor da USP destaca, contudo, que esse procedimento não aumenta a velocidade da rede, tampouco fornece internet gratuita. Da mesma forma, Nobre afirma que utilizar um código numérico do protocolo USSD tem uma finalidade diferente de usar um aplicativo de VPN.

Vídeo mostra que aplicativo usado faz menção ao uso de VPN Foto: Reprodução/Facebook

O aplicativo recomendado no vídeo faz menção ao protocolo SSH, que permite ao usuário se conectar em um dispositivo remoto. “O resultado pode ser similar a uma VPN dependendo do uso, mas pode também trazer riscos adicionais para usuários: por exemplo, suponha que alguém que se conecte à minha máquina remotamente e navegue na Internet por dentro dessa conexão; nesse caso, eu posso capturar todos os dados de navegação da pessoa, inclusive senhas”, explicou Simplicio.

O professor destaca que não é possível afirmar que o aplicativo permite a aplicação de golpe, mas que é um risco potencial ao usuário. Simplicio ressalta novamente que o procedimento não aumenta a velocidade da navegação, nem fornece internet de graça.

Como lidar com postagens do tipo: tenha cuidado com métodos “mágicos” que oferecem soluções fáceis aos usuários. Programas desconhecidos instalados no celular podem oferecer uma série de riscos, como, por exemplo, o controle do dispositivo ou roubo de informações. Antes de instalar, busque a finalidade do aplicativo, se há alguma denúncia relacionada a ele na internet e o modo de operação correta do programa.