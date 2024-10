Comandante da FAB falou em repatriação de brasileiros no Líbano, não em enviar reforços para guerra

O que estão compartilhando: que autoridades teriam se reunido para discutir se o Brasil vai entrar no conflito entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah. Vídeo exibe um trecho da fala do comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, durante uma entrevista coletiva. O post afirma que o País estaria correndo risco de entrar em guerra.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo tira de contexto uma notícia publicada no canal da Agence France-Presse (AFP), no YouTube. A reportagem fala sobre o primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano, em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, e exibe uma declaração do comandante da FAB. A postagem recorta a fala de Damasceno para sugerir que ele discutia a possibilidade de envolvimento do Brasil no confronto. Na verdade, ele explicava que a aeronave KC-30, encarregada da repatriação, estava em uma base aérea em Lisboa, aguardando autorização para seguir para Beirute.

Vídeo publicado no Instagram recorta declaração do comandante da Força Aérea Brasileira (FAB) para insinuar que Brasil vai se envolver no conflito entre Israel e Hezbollah Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: a declaração do comandante da FAB, retirada de contexto no vídeo enganoso, foi feita durante uma entrevista coletiva concedida na última quinta-feira, 3. Na ocasião, Damasceno deu detalhes de como iria ocorrer a primeira operação de resgate de brasileiros no Líbano. Além dele, participaram da coletiva os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e José Múcio, da Defesa. A postagem verificada, que acumula mais de 6 mil visualizações no Instagram, foi publicada no domingo, 6. Por meio da busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), o Verifica identificou o vídeo original, que foi utilizado para produzir a peça verificada. Na reportagem publicada pela AFP, Marcelo Damasceno diz: "Estamos com a aeronave KC-30 estacionada desde ontem pela manhã em Lisboa, na base aérea de Lisboa, aguardando então autorização para uma janela já confirmada para que nós possamos pousar amanhã em Beirute às 16h local, correspondendo a 10h aqui do Brasil." O vídeo enganoso interrompe a declaração do comandante no momento em que ele diz "aguardando então".

Conforme mostrou o Estadão, o primeiro avião enviado pela FAB para resgate de brasileiros no Líbano pousou em São Paulo no domingo, 6. O voo trouxe 229 repatriados, sendo 219 adultos e 10 crianças de colo - duas cidadãs do Uruguai também estavam a bordo. A repatriação é mobilizada pela Operação Raízes do Cedro, determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da escalada do confronto entre Israel e a milícia Hezbollah. A missão pretende resgatar cerca de 500 brasileiros por semana.

Nesta terça-feira, 8, o segundo voo de brasileiros repatriados desembarcou em São Paulo com 227 passageiros e 3 animais de estimação. De acordo com matéria publicada pela CNN Brasil, no dia da chegada do segundo grupo, a aeronave KC-30 decolou rumo ao Líbano para o terceiro voo de repatriação, com escala em Lisboa,. O embarque dos próximos repatriados no Brasil está previsto para essa quarta-feira, 9. Há 20 mil brasileiros no Líbano, e cerca de 3 mil manifestaram interesse na repatriação.