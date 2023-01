Vídeo antigo com entrevista de Braga Netto é retirado de contexto para sugerir ação golpista

Um vídeo antigo foi tirado de contexto para sugerir que as Forças Armadas teriam começado a intervir no governo civil. A gravação mostra o general da reserva Walter Braga Netto dizendo ter sido nomeado pelo presidente da República para ser interventor federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Isso de fato aconteceu, mas foi em 2018 e o mandatário era Michel Temer.

É antigo vídeo em que Braga Netto se apresenta como interventor federal do Rio de Janeiro Foto: Reprodução de redes sociais

Leia também Moraes nunca entrou com habeas corpus no STM; Justiça Militar não julga ministros do Supremo

Sem o devido contexto, usuários acreditam se tratar de uma situação atual. A interpretação enganosa é corroborada por uma inscrição sobre o vídeo que diz “A faxina começou, vamos vencer”. Esse conteúdo recebeu 9,6 mil compartilhamentos e foi visto mais de 543 mil vezes no Facebook, além de ter 52 mil visualizações no Kwai.

O vídeo mostra, na verdade, uma coletiva de imprensa de Braga Netto no dia 27 de fevereiro de 2018 e está disponível na íntegra no canal do YouTube da TV Brasil. Confira a seguir:

O Brasil é uma República Federativa na qual Estados, municípios e a União possuem autonomia e funções próprias. O art. 34 da Constituição define os casos excepcionais em que um ente federativo pode intervir no outro. No caso da intervenção no Rio de Janeiro, o motivo alegado foi uma crise na segurança pública.

A intervenção foi discutida e acertada entre o presidente Michel Temer e o então governador Luiz Fernando Pezão. O general Braga Netto passou a ser responsável pelo comando da Secretaria de Segurança, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do sistema carcerário no estado do Rio. Posteriormente, a decretação de intervenção federal foi aprovada pelo Congresso Nacional.

Os comentários na postagem mostram que a falta de contexto enganou alguns usuários. Um rapaz ressaltou que o vídeo era antigo, mas recebeu como resposta a afirmação de que “não pode ser antigo porque Braga Netto era vice-presidente e agora é que foi nomeado interventor do Rio de Janeiro!” – na verdade, Braga Netto foi ministro da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice na campanha de reeleição, mas não foi eleito. Outra usuária escreveu: “Deus abençoe o nosso exército e todo o povo Brasileiro nessa luta por nossa liberdade”.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro seguem acampados em frente a quartéis para solicitar uma intervenção militar no governo eleito -- o que é inconstitucional. Os manifestantes são motivados por campanhas de desinformação nas redes que distorcem o teor de decretos, portarias e resoluções para sugerir atuação das Forças Armadas contra a vitória de Lula nas eleições presidenciais.

O Estadão Verifica mostrou ser enganoso associar a compra de combustível pelo Exército a uma intervenção militar. Também é falso que o governo federal tenha submetido as polícias de todo o País ao Ministério da Defesa.

—————————————————————————————————————————————

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.