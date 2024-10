É falso que urna anule voto do eleitor que apertar ‘confirma’ durante aviso de conferência

O que estão compartilhando: que o eleitor perderá seu voto caso aperte a tecla “confirma” da urna eletrônica enquanto o equipamento exibir o aviso para conferir a escolha.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A ação não é capaz de anular o voto do eleitor, ao contrário do que alegam postagens virais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já desmentiu esse boato, que circula desde as eleições de 2022, quando a funcionalidade foi implementada na urna eletrônica. À época, a alegação também foi contestada pelo Verifica, que explicou que a urna eletrônica só libera a confirmação do voto - no botão verde “Confirma” - um segundo após o preenchimento completo do número do candidato. Caso o eleitor eleitor confirme o voto em menos de um segundo, será necessário apertar novamente a tecla, após a mensagem “Confira seu voto” desaparecer.

É falso que urna anule o voto do eleitor que apertar ‘confirma’ durante aviso de conferência Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: conteúdos virais repercutem boatos de 2022 sobre o aviso “Confira seu voto”, funcionalidade instalada nas urnas eletrônicas naquele ano. Postagens falsas sugerem que o aviso de conferência foi implementado para induzir o eleitor ao erro, para confundir as palavras “confira” e “confirma”. De acordo com as peças desinformativas, apertar o botão verde “confirma” antes de o aviso de conferência sumir da tela faz com que o eleitor tenha o voto anulado. Isso é falso.

PUBLICIDADE Na realidade, a mensagem de “Confira o seu voto” foi implementada pelo TSE para evitar que a pessoa confirme um voto errado. A Corte explica que a confirmação do voto, no botão “Confirma”, é liberada apenas um segundo após o preenchimento completo dos números do candidato para cada cargo. Como explicou o Verifica, se o eleitor apertar “Confirma” em menos de um segundo, será necessário apertar a tecla verde novamente após a mensagem de conferência desaparecer. O TSE garante que a confirmação do voto enquanto o alerta de conferência estiver sendo exibido no rodapé da tela não interfere em nada, ou seja, a escolha não será anulada. A cada uma das confirmações de voto, a urna emite um som breve. Ao final, depois de todas as escolhas, o aparelho reproduz o som característico por um período mais longo.

O Tribunal disponibiliza um simulador de votação para que a população possa treinar o que será feito no dia do pleito. Eleitores brasileiros vão às urnas no próximo domingo, 6, para votar no 1º turno das eleições municipais de 2024.

Esse boato foi desmentido recentemente pelas agências Aos Fatos, UOL Confere, Reuters Fact Check e Fato ou Fake.

Como lidar com postagens do tipo: a urna eletrônica é alvo recorrente de desinformação nas redes sociais. Por isso, é importante ter cautela ao disseminar alegações sobre o equipamento. O Estadão Verifica resgatou oito boatos que circularam sobre as urnas em eleições passadas para que você não se deixe enganar este ano. Leia aqui.