Pedido de congressistas americanos pelo fim de aliança do Brasil com a Otan é de 2021

O que estão compartilhando: que congressistas dos Estados Unidos pediram ao presidente Joe Biden o “fim da abertura” com o Brasil até que um novo presidente seja eleito.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O autor do material recorta trecho de reportagem da TV Cultura de modo a omitir que se trata de uma notícia antiga, de 15 de outubro de 2021, ainda referente ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar da manifestação dos congressistas americanos, o status de parceiro externo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) permaneceu ativo até o final de seu mandato e continua vigente hoje.

Boato resgata notícia antiga da TV Cultura para alegar que EUA estariam rompendo relações com o Brasil Foto: Reprodução

Saiba mais: o post analisado pelo Estadão Verifica foi publicado em 1º de maio deste ano e obteve mais de 38 mil curtidas no Instagram. Ele mostra parte de uma notícia de um telejornal junto aos dizeres “Congressistas americanos pedem o fim da abertura com o Brasil”, “o pedido é até ter outro presidente”, “assim seguimos ladeira abaixo” e um emoji de coração com a bandeira do Brasil.

Pelos comentários da postagem, percebe-se que a maioria dos usuários entendem que seria uma informação recente. Eles especulam, por exemplo, que seria uma reação do Congresso americano à política externa do atual governo. “Diplomacia nota zero para o Lula”, afirma um dos principais comentários da publicação.

Por meio de uma pesquisa simples no Google com os termos congressistas, americanos, Biden e Otan já foi possível identificar que se trata de material antigo. Diversos veículos como BBC, G1 e Terra repercutiram o assunto no dia 14 de outubro de 2021. Na aba de vídeos, o primeiro resultado leva ao conteúdo original, divulgado pela TV Cultura em seu canal de YouTube, no dia seguinte.

Continua após a publicidade

A tentativa de enganar fica evidente ao se notar que o vídeo original trazia na legenda a frase “Congressistas americanos denunciam Bolsonaro”. A peça que circula agora nas redes sociais edita a imagem de modo a não exibir essa parte da tela e corta o trecho final da reportagem que esclarece os motivos apresentados pelos parlamentares na carta a Biden, citando o nome do ex-presidente brasileiro.

O grupo de congressistas pediu, naquela época, que o presidente dos Estados Unidos revogasse a condição de aliado extra-Otan concedido ao Brasil em agosto de 2019 até que um novo presidente — que não Bolsonaro — fosse eleito. Havia o receio entre eles de que essa parceria poderia fortalecer um golpe de Estado liderado pelo político, frente a diversas declarações de que este poderia não aceitar uma derrota nas urnas sem o voto impresso.

Apesar do apelo, Biden não anulou o status brasileiro, que permaneceu ativo até o final do mandato de Bolsonaro, em dezembro de 2022, e continua intacto hoje. A medida oferece vantagens práticas, como o direito de se tornar comprador preferencial de equipamentos e tecnologias militares dos americanos e participar de leilões organizados pelo Pentágono. Possibilita ainda a realização de treinamentos entre as Forças Armadas dos dois países.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a medida não representa uma etapa prévia de entrada na Otan. Para isso, teria de haver uma alteração de estatuto da organização, que restringe os membros a países europeus — reflexo da Guerra Fria travada contra a União Soviética no século 20. Além do Brasil, cerca de outros 20 países estão na mesma lista de parceiros externos.

Como lidar com postagens do tipo: mesmo reportagens exibidas pelo jornalismo profissional de TV podem ser tiradas de contexto para enganar as pessoas nas redes sociais. O método de resgatar material antigo e espalhar novamente para trazer um novo significado é bastante comum para conseguir engajamento fácil e apoio.

Para evitar cair em uma falsidade do tipo, tente pesquisar mais sobre o assunto antes de curtir e compartilhar. Veja se os sites de notícias estão falando disso. Se não encontrar nada, desconfie. Se encontrar, não esqueça de conferir a data da publicação e tente ir além do título e do primeiro parágrafo para entender melhor o assunto.