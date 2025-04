Covid também afeta crianças sem comorbidades; estudos mostram benefícios da vacinação infantil

Outro exemplo é o estudo “Evaluation of BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children Younger than 5 Years of Age” (Avaliação da Vacina contra Covid BNT162b2 em Crianças Menores de 5 anos de idade), publicado no The New England Journal of Medicine. Os cientistas responsáveis concluíram que uma série primária de três doses da Pfizer/BioNTech foi segura, imunogênica e eficaz em crianças de 6 meses a 4 anos de idade.

A revisão sistemática “Safety and effectiveness of vaccines against COVID-19 in children aged 5–11 years” (Segurança e efetividade de vacinas contra covid em crianças de 5 a 11 anos) mostrou que as vacinas de mRNA provavelmente ofereceram boa proteção contra hospitalizações por covid-19 e se mostraram moderadamente efetivas contra a infecção pela variante ômicron. O estudo foi publicado na revista The Lancet Child & Adolescent Health.