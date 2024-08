Vídeo com ‘pérolas’ de Lula usa falas descontextualizadas do presidente

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem pede que eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestem atenção nas “pérolas” do petista. O vídeo reúne falas em que, supostamente, o presidente atribui sua eleição aos nordestinos analfabetos, diz que políticos têm que mentir, que pobres têm que trabalhar e que quem não pode comprar picanha precisa comer verduras.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. As falas que aparecem no vídeo foram retiradas de contexto; algumas delas já foram checadas pelo Verifica. A maioria foi dita durante a campanha eleitoral de 2022. A declaração sobre ter sido eleito graças aos votos de nordestinos analfabetos, por exemplo, partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não de Lula. O trecho que aparece no conteúdo viral foi retirado de um momento em que o petista respondia ao então opositor, em outubro de 2022.

Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: O vídeo investigado foi postado primeiro no Kwai, mas se espalhou no Instagram e também no WhatsApp. O Verifica não conseguiu localizar o perfil que fez a postagem original. Só no Instagram, uma das postagens tem mais de 44 mil visualizações.

Lula disse que nordestinos o elegeram?

PUBLICIDADE O Estadão Verifica desmentiu essa alegação em outubro de 2022, quando começou a viralizar um vídeo com apenas um trecho de uma fala de Lula em um evento de campanha em São Bernardo do Campo (SP). No vídeo investigado, a única parte que aparece é: “Eu só ganhei a eleição dele, porque o povo nordestino é analfabeto”. A fala completa, em um evento no dia 6 de outubro de 2022, é: “Aqui tem nordestino? Levanta a mão. Aqui tem gente que tem parente no nordeste? O Brasil é um país único. A grandeza do Brasil é que nós falamos a mesma língua em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos uma Constituição que vale para nós. E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto”.

A declaração de Bolsonaro foi na véspera, 5 de outubro, em uma live. Ele disse: “Uma notícia importante, pessoal. Tá aqui na CNN. Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Vocês sabem quais são os Estados? No nosso Nordeste. Não é só a taxa analfabetismo alta o mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores nas regiões, porque esses Estados no Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. Por isso que o Nordeste está atrás de quase todos os índices levando em conta os outros estados. Porque sempre a esquerda dominou”.

Lula disse que quem não come picanha, come verdura?

Não é bem assim. Falta contexto à fala, que foi feita em 26 de abril de 2024 durante a cerimônia de entrega de uma aeronave da Embraer à companhia aérea Azul. Lula vinha falando sobre a queda da inflação que começava a fazer com que os alimentos barateassem.

Publicidade

Ele lamentou que o feijão estivesse caro, justificando que isso ocorreu por conta da redução da área plantada, mas disse que os preços estavam começando a cair. É quando ele diz: “O arroz tava meio caro e o feijão tava meio caro. Por isso que tem muita gente zangada, porque o feijão tá caro. O feijão é porque diminuiu a nossa área plantada, e a gente deu uma vacilada porque a gente deveria ter importado arroz mais barato da Venezuela, mas a gente ficou na expectativa de que quando começasse a colheita do arroz no Brasil, a gente barateasse. Mas, o arroz começou a baixar, eu já estou comendo picanha com cerveja. Obviamente, quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável plantada pela agricultura familiar”, disse.

Lula disse que pobre não tem que aprender, tem que trabalhar?

Essa alegação também foi desmentida pelo Verifica, em fevereiro do ano passado. No vídeo investigado, aparece o seguinte trecho de uma fala do presidente: “Pobre não tem que aprender, pobre tem que trabalhar, ‘nego’ não tem que aprender, ‘nego’ tem que trabalhar”. No entanto, este não foi um posicionamento dele, e sim uma crítica ao que considera uma visão elitista sobre educação da população mais pobre.

A fala ocorreu durante o evento “Ato em defesa da democracia e do Brasil com Lula e Haddad”, em 24 de outubro de 2022, em São Paulo. A declaração completa é: “Em 1920 foi ter a primeira universidade nossa, uma demonstração de que a elite política do Brasil nunca teve interesse que o povo pobre chegasse à universidade. E por quê? Porque permanecia e prevalecia uma mentalidade escravista: ‘pobre não tem que aprender, pobre tem que trabalhar. Negro não tem que aprender, negro tem que trabalhar’. E nós precisamos provar: pobre, negro e nordestino é gente, e todo mundo quer ter o direito de se desenvolver e quer ter oportunidade. É isso, nada mais do que isso. Nós queremos apenas oportunidade, que as pessoas tenham a chance de disputar a mesma vaga, o mesmo emprego”.

Lula disse que político tem que mentir?

Outra fala retirada de contexto é a que aparece no vídeo sugerindo que Lula disse que político tem que mentir. O Projeto Comprova, do qual o Verifica é parceiro, checou este conteúdo em outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A declaração foi retirada de um trecho da entrevista do então candidato ao Flow Podcast, em 18 de outubro de 2022. Em um momento da conversa, o apresentador Igor 3K diz que “todo político é mentiroso”, e Lula discorda. Ele afirma: “Não, não é verdade [que todo político é mentiroso]. Deixe eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. Você tem político sério de centro, você não precisa mentir”. A frase sobre político ter que mentir aparece na sequência, quando ele faz menção a um episódio envolvendo Bolsonaro. Lula afirma: “Eu estava vendo um vídeo do Bozo [em referência ao então presidente Bolsonaro] esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: ‘tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir’, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira, ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas sérias, sabe?”.

Lula disse que nenhuma mulher quer namorar um ajudante geral?

Lula de fato fez esta declaração, em 7 de fevereiro de 2024, durante um anúncio sobre o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no Complexo do Alemão. Ele falava sobre a importância da educação e dizia que as pessoas tinham que ter uma profissão. No vídeo investigado, aparece o momento em que Lula diz: “A gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra carteira profissional: ‘Qual é a tua profissão?’. ‘Ajudante geral’. A mulher fala: ‘Pô cara, nem uma profissão você tem pra levar um feijão, um arroz pra casa no final do mês”.

Publicidade

A declaração completa fala sobre a importância da educação e usa como exemplo o contexto de uma fábrica: “O Brasil sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha que estudar, tinha que trabalhar. Há dois séculos atrás, tinha que cortar cana ou tinha que ser escravo, tinha que trabalhar pro senhor de engenho. Depois veio a política industrial, veio primeiro a agricultura, a grande profissão era capinador de café, era colher café com a mão, depois veio o corte de cana com máquina e agora trabalhar em fábrica. Mas, em fábrica, a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra carteira profissional: ‘Qual é a tua profissão?’. ‘Ajudante geral’. A mulher fala: ‘Pô cara, nenhuma profissão você tem pra levar um feijão, um arroz pra casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar?’. Então, tem que estudar, todo mundo tem que estudar”.