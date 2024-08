Vídeo engana ao divulgar déficit primário de janeiro a julho de 2023 como se fosse recente

O déficit de R$ 56,1 bilhões registrado até aquele momento de 2023 estava dentro do previsto, segundo o que foi aprovado pelo Congresso em dezembro de 2022 para o Orçamento do ano seguinte. O Senado chegou a votar uma versão do Orçamento com déficit anual de R$ 231,5 bilhões, mas no final o valor ficou em R$ 228,1 bilhões. O governo esperava que o déficit ficasse abaixo disso, em torno de 1% do PIB, ou pouco mais de R$ 107 bilhões. Ao final do ano, chegou a R$ 230,5 bilhões.

O valor de R$ 56,1 bilhões é o total da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) acumulada em 2023 até o mês de julho. De acordo com o Banco Central, esse é o valor consolidado do endividamento líquido do setor público não financeiro e do Banco Central junto ao setor privado (títulos públicos), ao setor financeiro e ao resto do mundo. “É o conceito mais amplo de dívida, pois inclui os governos federal, estaduais e municipais, o Banco Central do Brasil, a Previdência Social e as empresas estatais”, explica o glossário da entidade.