É falso que PF tenha encontrado túnel na casa de Deolane Bezerra

Saiba mais: o vídeo com as alegações falsas circula no TikTok e no WhatsApp. São exibidas fotos de Deolane e outras imagens, dentre elas registros de túneis e de dinheiro. Um áudio afirma que a PF encontrou a abertura na casa da advogada após uma denúncia anônima de vizinhos, que teriam relatado atividades suspeitas na mansão. Lá, de acordo com a gravação, os policiais também teriam localizado um quarto subterrâneo com um cofre escondido contendo milhões de reais em dinheiro vivo.

Utilizando ferramentas de busca reversa (aprenda a fazer aqui) a reportagem conseguiu localizar a origem das imagens utilizadas no post. A primeira, que mostra um policial em um túnel, é de 2017 e foi registrada durante a Operação Santo, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que localizou uma escavação de aproximadamente 50 metros na Cadeia Pública de Porto Alegre.