Vídeos mostram produtores descartando alimentos por excesso de produção; entenda

Um compilado de vídeos publicado nas redes sociais mostra uma série de produtores jogando fora frutas e hortaliças em regiões diversas do País. De acordo com fontes consultadas pelo Verifica, o descarte é motivado pelo aumento da oferta, movido pelo uso de tecnologia no plantio e pelo clima favorável. Essa situação leva à redução dos preços de venda dos alimentos. Entenda melhor abaixo.

PUBLICIDADE A publicação exibe vídeos de produtores rurais reclamando da baixa de preço para a venda de alimentos. Duas gravações mostram tomates sendo jogados na terra. Elas foram feitas no mês de setembro em Minas Gerais e Pernambuco. Um homem também registrou cebolas sendo descartadas de um caminhão em novembro na Bahia “por não ter comercialização”. Outras filmagens mostram frutas maduras, como mangas, mamões, melancias e melões, que foram perdidas. Apesar de não ter sido possível localizar a data e local de todas as gravações, todos esses vídeos foram compartilhados recentemente nas redes sociais. Uma frase sobre as imagens questiona: “É assim que o governo Lula vai acabar com a fome de 33 milhões de brasileiros?”. Comentários como “infelizmente o desgoverno (sic) está ajudando para isso” endossam a ideia de que o governo Lula teria responsabilidade na perda de alimentos que, na realidade, é causada pela baixa de preços.

A professora Margarete Boteon, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), explica que o descarte de alimentos ocorre quando não há mercado para o escoamento. “Se os preços estão muito abaixo dos custos logísticos, inviabilizam o produtor rural de escoar sua produção. Isso ocorreu com vários produtos neste ano, principalmente com aqueles mais perecíveis, como o mamão”, disse. Segundo a pesquisadora, os alimentos perdidos são referentes ao excedente que não foi comercializado, e não a toda a colheita.

A cebola é um dos alimentos que aparecem descartados nos vídeos. O Verifica mostrou que o descarte desse produto ocorreu recentemente por conta do excesso de produção. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o primeiro semestre do ano teve bom resultado para os preços de venda da cebola, o que impulsionou o plantio. Com a oferta abundante no segundo semestre, os preços baixaram e os produtores optaram por descartar parte da produção a fim de segurar a queda no valor de venda.

O mamão, que também aparece sendo descartado em vídeos virais, teve excedente de produção no segundo semestre em decorrência do clima favorável e de novas plantações. Segundo a professora Margaret, os relatos de descartes pontuais da fruta ocorreram por cerca de duas semanas, com o objetivo de recuperar as cotações. A Conab esclareceu que as principais regiões produtoras e fornecedoras da fruta, como o norte capixaba, sul e centro-oeste baiano, tiveram pico de oferta no mês de outubro, o que gerou problemas para o escoamento do alimento.

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq/USP, o preço médio do quilo do mamão formosa no Espírito Santo era de R$ 1,00, em outubro deste ano. O valor subiu para R$ 2,25 no mês de novembro no Estado. Já no sul da Bahia, o quilo do produto tinha o valor de R$0,90 em outubro, enquanto registrou R$ 2,24 no mês passado. A Conab apontou que em novembro houve queda gradual da colheita do mamão e não houve mais informações sobre problemas de descartes da fruta.

Em relação ao tomate, que também aparece sendo jogado fora nas peças verificadas, Margarete explica que o grande aumento do produto neste ano ocorreu devido ao uso de novas tecnologias para a produção e por condições climáticas para o maior desenvolvimento do fruto. “A produtividade foi muito acima do patamar médio, com excesso de produção e queda de preços. Nem tudo foi possível escoar, causando excedentes no campo”, disse a pesquisadora.

A caixa de 20 kg de tomate salada na cidade de São Paulo registrou o preço médio de R$ 103,1 em dezembro de 2023. Já no mesmo período deste ano, a caixa do fruto tem o valor de R$ 47,4, segundo o portal do Cepea/USP. Os preços neste último mês de 2024 também ficaram menores para o tomate italiano (atacado) na capital paulista, que registrou média de R$ 25,83. Em dezembro de 2023, o valor da caixa havia ficado em R$ 77,80.

Outras frutas, como manga, melão e melancia, aparecem sendo descartadas nos vídeos analisados. No caso da manga, o fruto teve excedente na região do semiárido, o que causou prejuízo nos valores para os produtores. Para o melão e a melancia, a alta produtividade frente ao clima favorável também causou menores preços. A Conab afirma que, nos casos citados acima (tomate, manga, melancia e melão), não houve registros de descartes generalizados.

Descarte de alimentos não é novidade

Postagens verificadas que atribuem o descarte de alimentos ao governo federal sugerem que a ação seria algo inédito no Brasil, o que não é verdade. Na realidade, como já mostrou o Verifica, jogar frutas, verduras e legumes fora por conta do baixo preço não é uma estratégia nova. Uma notícia do G1 publicada em 2015, por exemplo, mostra que produtores descartaram 20 mil caixas de tomate em razão da queda de preços.

De acordo com a professora Margarete, os alimentos são descartados por conta do excesso de mercado, e não por uma opção dos produtores. Ela afirma que há ações que podem amenizar a situação, como uma política de preços mínimos para produtos perecíveis e de regularidade de ofertas.

