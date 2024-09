Vídeo de 2023 não mostra local do 7 de Setembro no Rio; público de 20 mil é de desfile em Brasília

O que andam compartilhando: vídeo alega que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria dito que havia 20 mil pessoas no desfile do 7 de Setembro deste ano no Rio de Janeiro. No entanto, as imagens do evento mostram uma rua vazia, com apenas os militares se apresentando.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. As imagens que circulam nas redes sociais foram gravadas no dia 7 de setembro de 2023, na Avenida Presidente Vargas, próximo à esquina da Avenida Passos, no Rio de Janeiro. O local onde ocorreu a cerimônia daquele ano ficava cerca de 650 metros de distância dos registros dessa gravação -- mais especificamente em frente ao Comando Militar do Leste (CML). Além disso, a estimativa de público de 20 mil pessoas não era para a capital carioca, mas sim para o evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Captura de tela de vídeo checado pelo Estadão Verifica. Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução

Saiba mais: Publicado nas redes sociais no dia 7 de setembro de 2023, o vídeo mostra as imagens iniciais do evento que marcou o retorno do desfile à Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Nos anos anteriores, por causa da pandemia de covid-19 e da comemoração dos 200 anos da Independência, que ocorreu em Copacabana em 2022, a cerimônia não ocorreu em frente ao CML. Com a ferramenta de geolocalização do Google Maps, o Verifica constatou que a gravação mostra um local próximo ao Detran do Rio de Janeiro, na esquina com a Avenida Passos, a cerca de 650 metros de distância do local do evento. O planejamento daquele ano previa o fechamento de 50 ruas e avenidas na região central da cidade, segundo o Centro de Operações Rio. Apesar disso, o desfile daquele ano não contou com um público grande, como nos anos anteriores. A Agência Brasil relatou a presença de centenas de pessoas, sem definir um número exato.

Imagem que ilustra distância do Detran RJ ao Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução

A postagem também engana a respeito da estimativa de público deste ano. O cálculo de 20 mil pessoas, divulgado pela gestão petista, não se referia à capital fluminense, mas sim ao evento na Tribuna de Honra, na Esplanada dos Ministérios. Antes da cerimônia, a expectativa era de cerca de 30 mil pessoas. Contudo, um levantamento do portal Poder 360 apontou que o número foi de 20 mil. No Rio, o público foi de cerca de 7 mil pessoas, entre civis e militares.