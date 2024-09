Vídeo que alega que Lula ‘desfilou sozinho’ no 7 de Setembro mostra área sem concentração de público

O que estão compartilhando: vídeo que mostra Lula se deslocando no Rolls-Royce presidencial, em Brasília, durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, sem presença de público. Na tela do vídeo, são inseridas duas frases: “Lula desfila sozinho, sem povo, sem apoio...” e “Um retrato fiel da sua ‘democracia relativa’”. A postagem procura passar ideia de que não houve público no evento, um sinal do desprestígio do presidente.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. As imagens mostram Lula passando pela Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde não havia público. No registro, Lula estava a caminho da Tribuna de Honra, na Esplanada dos Ministérios. Este é o local onde cerca de 20 mil pessoas foram concentradas, de acordo com o portal Poder360.

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo compartilhado nas redes sociais foi reproduzido do canal do portal Metrópoles no YouTube com o título: Desfile de 7 de setembro em Brasília tem baixa adesão do público. Na descrição, o portal informou: “Áreas na Praça dos Três Poderes destinadas a quem quisesse acompanhar o evento ficaram esvaziadas. Público que compareceu se concentrou em arquibancadas cobertas na Esplanada dos Ministérios”. A Esplanada dos Ministérios, segundo outro registro do mesmo portal, “ficou repleta de famílias, estudantes, militares e crianças de todo o País para assistir ao desfile”. E acrescenta que “milhares de pessoas acordaram cedo para acompanhar os desfiles do 7 de Setembro”. Matéria do site Poder360 registra que cerca de 20 mil pessoas compareceram na Esplanada dos Ministérios. O número de pessoas no local, no entanto, segundo o site, foi menor do que no ano passado (25 mil pessoas) e no último ano do governo Bolsonaro, em 2022 (100 mil).

Na transmissão do evento no CanalGov, no YouTube, confirma-se que os trechos do vídeo que ilustra a postagem enganosa são aqueles em que não houve concentração de público. Nos momentos mostrados, Lula se dirigia para a Esplanada dos Ministérios, de onde acompanhou o desfile da tribuna de honra. Ao ultrapassar o Congresso Nacional, a narradora da transmissão destaca que “daqui a pouco já começa a parte que já tem público. Aí a gente já começa a ver a agitação das pessoas.” Ao chegar ao local, matéria da TV Cultura informa que Lula “acenou para a população nas arquibancadas e foi aplaudido”.