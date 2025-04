Neste dia internacional do fact-checking, veja evidências de que as checagens funcionam

Em 2 de abril, o Dia Internacional da Checagem de Fatos é comemorado em todo o mundo. Neste ano, a rede latino-americana de checadores de fatos, LatamChequea, quer aproveitar esse dia para dizer algo muito claro: o que fazemos no combate à desinformação funciona. E não somos nós que dizemos, as evidências mostram isso.

Assim como os checadores de fatos procuram mostrar as evidências e os dados por trás das frases que os políticos dizem e do que circula nas redes sociais, nós também procuramos as evidências do impacto de nossa atividade. Queremos realmente saber se a verificação de fatos é útil para combater a desinformação. E há muitos, muitos estudos que mostram que o que fazemos vale a pena. Por exemplo, experimentos simultâneos na Argentina, no Reino Unido, na África do Sul e na Nigéria mostraram que a checagem de fatos é uma ferramenta eficaz, pois ajuda a corrigir interpretações errôneas sobre uma informação em diferentes contextos, mesmo em países com situações políticas e econômicas e composições étnicas muito diferentes.

Pesquisadores concluíram, conforme explicado pelo site espanhol Maldita, que quando alguém vê um aviso de que é falso o conteúdo que está lendo on-line, isso “reduz efetivamente a disseminação da desinformação”, e que esses avisos são eficazes “independentemente das preferências partidárias e de outras características demográficas” dos indivíduos.

LatamChequea é a rede latino-americana de checagem de fatos. Foto: Foto: Divulgação/LatamChequea

Em um estudo de 2024, pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) mostraram que as etiquetas de advertência fornecidas por checadores de fatos em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter (agora X) reduzem significativamente a crença e a intenção de compartilhar informações sinalizadas como falsas, além de diminuir o nível de interação com essas publicações. Embora esses alertas sejam mais eficazes para aqueles que confiam mais nos checadores, eles também funcionam para aqueles que não confiam.

Um estudo sobre o papel do Chequeado na eleição presidencial argentina de 2019 também mostrou que a checagem de fatos ajuda a limitar a disseminação de desinformação, entre outras coisas. De acordo com os resultados da pesquisa, as pessoas não mudam necessariamente sua opinião política, mas alteram seu comportamento quando o Chequeado aponta que algo é falso. Basicamente, as pessoas compartilham menos quando sabem que o conteúdo foi rotulado como falso. E há outros estudos que também mostram que a intervenção da checagem reduz o incentivo para compartilhar conteúdo desinformativo ou distante das evidências. E isso obviamente desempenhou um papel fundamental em vários momentos nos últimos anos, desde crises eleitorais ou protestos em toda a região até crises de informação, como a pandemia do coronavírus.

Mesmo no caso da classificação de conteúdo em redes sociais, foi demonstrado que ela tem um efeito positivo na redução das crenças sobre desinformação. Em resumo: o trabalho dos checadores de fatos foi avaliado muitas vezes, com a conclusão de que ele contribui para corrigir visões errôneas sobre uma questão em diferentes contextos e de que ajuda a limitar a disseminação da desinformação.

Isso é importante porque, no início de 2025, a Meta anunciou o fim do programa de pareria com checadores nos Estados Unidos, que será substituído por um sistema de notas da comunidade semelhante ao usado pela plataforma X (antigo Twitter). Quais são as evidências sobre a eficácia desse sistema de notas da comunidade? Pesquisas mostram que elas também podem funcionar para corrigir a desinformação, até certo ponto, de acordo com um artigo da Nature. Mas uma análise realizada no ano passado constatou que as notas da comunidade na rede X eram frequentemente adicionadas a publicações problemáticas tarde demais para reduzir a disseminação, pois chegavam depois que as afirmações falsas já haviam sido amplamente divulgadas.

Além disso, o papel das organizações de checagem de fatos é crucial mesmo dentro do X. De acordo com um estudo da Maldita, os checadores são a terceira fonte mais citada globalmente quando alguém propõe uma nota da comunidade no X, atrás apenas do próprio X e da Wikipédia. E as notas que citam um checador de fatos são consideradas mais úteis pelos usuários e aparecem nos tweets mais rapidamente, em média 90 minutos antes das notas gerais.

Para entender por que a verificação de fatos é importante, é preciso perceber o sério impacto que a desinformação pode ter sobre milhões de pessoas. E não apenas nas eleições e no funcionamento adequado das democracias, mas diretamente no bolso e na saúde de milhões de pessoas, que todos os dias veem como diferentes golpes ou falsidades sobre tratamentos médicos podem afetar suas vidas. É por isso que, hoje mais do que nunca, queremos deixar claro: checagem de fatos funciona.