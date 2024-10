É falso que Dilma, Lula e Boulos tenham ultrapassado adversários na apuração de votos às 18h45

O que estão compartilhando: que Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Guilherme Boulos (PSOL) ultrapassaram seus adversários na apuração de votos exatamente às 18h45. A postagem sugere que a “coincidência” é sinal de fraude no resultado das eleições.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Os horários de virada estão todos errados. No segundo turno da eleição presidencial de 2014, Dilma (PT) ultrapassou Aécio Neves (PSDB) às 19h32. No primeiro turno de 2022, Lula (PT) passou Jair Bolsonaro (PL) às 20h02; no 2º turno, às 18h44. Este ano, na eleição municipal de São Paulo, Boulos ultrapassou Pablo Marçal (PRTB) às 18h40. Mesmo que houvesse uma coincidência de horários, isso não seria sinal de fraude.

Saiba mais: A publicação investigada manipula gráficos produzidos pelo portal G1 nas eleições com o intuito de sugerir que há uma padrão nas viradas dos candidatos de esquerda sobre seus opositores, o que não é verdade. Os horários foram alterados. Vale ressaltar que não faz sentido a ideia de que a mera ultrapassagem de um candidato por outro durante o processo de totalização de votos seja indício de fraude. As totalizações evoluem conforme são apurados votos vindos de diferentes regiões, nas quais, frequentemente, as proporções de votos entre os candidatos variam consideravelmente.

Dilma x Aécio, em 2014

O primeiro gráfico que aparece na postagem é da eleição de 2014. Ele mostra, assim como publicou o G1, que a virada de Dilma sobre Aécio ocorreu às 19h32. No entanto, no post investigado, foi inserido um horário pouco acima do cruzamento das linhas, em padrão maior, para tentar convencer que a virada aconteceu às 18h45. Esse horário não faz parte do gráfico original, gerado a partir de dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gráfico publicado em 2014 pelo G1 mostra que Dilma virou apuração sobre Aécio Neves às 19h32. Foto: Reprodução/G1 Foto: Reprodução/G1

Naquele ano, Aécio liderou a apuração até quase 90% das urnas apuradas. Quando a apuração chegou em 88,9%, contudo, Dilma virou o placar e alcançou 50,05% dos votos, contra 49,95% do tucano. Ao final da votação, ela foi reeleita com 51,6% dos votos válidos.

Lula x Bolsonaro, em 2022

Assim como o gráfico de 2014, o de 2022 também foi manipulado com a inserção do horário “18:45″ logo acima das linhas. Embora não fique claro na imagem, o gráfico usado para se referir à disputa entre Lula e Bolsonaro é o do 2º turno. Lula largou na frente, mas logo foi ultrapassado pelo candidato do PL, que sustentou a vantagem até 66,76% das urnas apuradas.

Naquele momento, às 18h44 – e não 18h45 –, a virada aconteceu. No final, Lula alcançou 50,01% dos votos válidos, contra 49,99% para Bolsonaro. Ele foi eleito para o terceiro mandato com 50,90% dos votos válidos.

Gráfico publicado originalmente pelo G1 mostra virada de Lula sobre Bolsonaro acontecendo às 18h44, e não 18h45. Foto: Reprodução/G1 Foto: Reprodução/G1

Boulos x Marçal, em 2024

Ao falar da disputa pela Prefeitura de São Paulo este ano, o post mente ao dizer que Boulos ultrapassou Marçal às 18h45. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), liderou a apuração desde o início, seguido de Boulos. Às 17h35, Marçal passou o candidato do PSOL e seguiu na segunda colocação até às 18h40 – e não 18h45 –, quando Boulos retomou a segunda posição e se manteve nela até o fim da apuração.

O resultado do 1º turno em São Paulo foi 29,48% dos votos válidos para Nunes, 29,07% para Boulos e 28,14% para Marçal. Os dois primeiros disputarão o 2º turno, no próximo dia 27 de outubro.