Dino não aparece ao lado de Brazão em filmagem; vídeo foi gravado com governador do Maranhão

O que estão compartilhando: vídeo mostra Flávio Dino e Brazão juntos comemorando a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. O homem que aparece ao lado de Dino na filmagem é Carlos Brandão (PSB), governador do Maranhão. A publicação desinformativa tenta vincular o atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, presos acusados de mandar matar Marielle Franco e Anderson Torres.

Trecho mostra Dino e Carlos Brandão comemorando a vitória de Lula nas eleições presidenciais, em outubro de 2022. Foto: Redes Sociais/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo mostra Flávio Dino comemorando ao lado de um homem de camiseta verde com o nome de Lula. As imagens circulam nas redes sociais alegando que o indivíduo é Chiquinho ou Domingos Brazão. Porém, isso não é verdade: Carlos Brandão (PSB-MA), atual governador do Maranhão, é quem aparece na filmagem ao lado do ministro. A gravação foi feita durante a apuração do segundo turno das eleições presidenciais, no Maranhão. Brandão foi eleito governador após um mandato como vice de Dino, que deixou o cargo para tornar-se senador. Em outubro de 2022, ambos publicaram fotos comemorando a eleição de Lula com as mesmas roupas que aparecem no vídeo viral.

O Estadão Verifica também havia checado outros posts que usavam o mesmo vídeo para afirmar que Flávio Dino esteve ao lado de George Washington de Oliveira Sousa, preso por planejar um atentado a bomba em Brasília.

Chiquinho, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa são presos acusados de mandar matar Marielle e Anderson

Ontem, 24, a Polícia Federal prendeu o deputado Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa, em investigação sobre a “autoria intelectual” dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além de crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Os três negam a participação.

As prisões preventivas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmadas por maioria no Supremo Tribunal Federal. A ação da PF, batizada de Operação Murder Inc., aconteceu após o anúncio da homologação da delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, apontado como o executor dos assassinatos em 13 março de 2018. Chiquinho, Domingos e Rivaldo devem ser transferidos para diferentes penitenciárias federais.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, se pronunciou neste domingo sobre a notícia da prisão em seu perfil no X (antigo Twitter) e disse que é “um grande dia” e marca “mais um grande passo” para conseguirem as respostas que tanto se perguntam nos últimos anos.

O ministro do STF Flávio Dino escreveu em suas redes sociais que o dia foi de “celebração da fé e da justiça”. Em dezembro do ano passado, quando ainda ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Lula, Dino disse que o caso Marielle seria “em breve integralmente elucidado”.

Como lidar com postagens do tipo: Devido à grande repercussão das atualizações sobre a investigações do assassinato de Marielle e Anderson, nos deparamos com um aumento de desinformação relacionado ao tema. Por isso, é necessário procurar por informações confiáveis antes de acreditar e compartilhar postagens na internet. Uma extensa cobertura sobre o caso é feita por veículos da imprensa profissional. No caso analisado, em uma busca rápida conseguimos encontrar que o homem que aparece com Dino nas eleições é Carlos Brandão.