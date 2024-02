Dino não é autor de proposta de pena de prisão para quem xinga políticos

A declaração de Dino foi feita em um evento no dia 31 de janeiro no qual o agora ex-ministro apresentou um balanço das ações enquanto esteve à frente da pasta da Justiça e Segurança Pública. Ao responder uma pergunta sobre a Lei de Execuções Penais, Dino disse acreditar que, após 40 anos, ela precisa de revisão, e citou o problema da alta população carcerária no Brasil. Segundo ele, contudo, não houve tempo para trabalhar sobre o assunto em sua gestão, o que, agora, deve ficar a cargo do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Isso é o que disse Dino:

“Em nível legislativo e em nível jurisprudencial, o que eu imagino é que nós devemos compreender que as chamadas medidas cautelares na fase investigativa e as medidas chamadas de alternativas penais, ou seja, condenação por penas alternativas, não significam leniência, não significam fraqueza, significam eficiência. Um preso custa, mais ou menos, R$ 4 mil por mês. Um apenado com monitoramento efetivo custa R$ 400, dez vezes menos. Então, você vai encarcerar uma pessoa que não cometeu crime com violência e grave ameaça à pessoa? Não tem racionalidade até do ponto de vista fiscal. Agora, claro que você não vai desencarcerar e botar no meio da rua. Você tem que ter um sistema de acompanhamento, de monitoramento para a alternativa penal ser rigorosa. Mas, o cárcere, desde [Cesare] Beccaria, nós sabemos e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição, e punição não é igual a prisão. Então, eu espero que, em algum momento, o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje, aproximadamente, 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas: prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico ou que estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso, homicida tem que ser preso, autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas, uma pessoa que, eventualmente, praticou um delito de trânsito? Um furto? Mesmo sem situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral? Então, imagino que seja por aí e, se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto”.