Diretor-geral da PF não desmentiu existência de plano de golpistas para enforcar Alexandre de Moraes

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em janeiro deste ano, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que as investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro revelaram a existência de três planos contra ele, sendo que um deles envolveria seu enforcamento na Praça dos Três Poderes. Publicações nas redes sociais descontextualizam uma declaração do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para afirmar que ele desmentiu Moraes. Na verdade, ele reafirmou a existência dos planos e disse que as propostas de ações foram encontradas em trocas de mensagens por redes sociais. Algumas mensagens, de acordo com o diretor, eram “alucinadas”, como a do enforcamento.

Saiba mais: em entrevista ao jornal O Globo em janeiro deste ano, Alexandre de Moraes disse que as investigações sobre o 8 de janeiro revelaram a existência de três planos contra ele. Um dos planos consistia em prender Moraes por parte das Forças Especiais do Exército, que o encaminharia para Goiânia. O segundo plano falava em homicídio, enquanto o último elaborava a possibilidade de enforcar Moraes na Praça dos Três Poderes.

No mesmo dia em que a entrevista de Moraes foi publicada, 4 de janeiro, o diretor-geral da PF disse à CNN que propostas de ações foram encontradas em trocas de mensagens via redes sociais. “Encontramos discussões e propostas de ações em trocas de mensagens por redes sociais. Algumas alucinadas, como a do enforcamento”, disse.

Postagens nas redes sociais tiram de contexto a declaração de Rodrigues para fazer parecer que o diretor-geral da PF estivesse desacreditando o que foi dito por Alexandre de Moraes. “Ninguém acreditou nele mesmo”, diz um dos comentários. “Tem que ser punido por espalhar fake news. A lei serve para todos”, alega outro.

No entanto, Andrei classificou a informação como “grave”. Em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, o diretor-geral da PF também disse que a corporação tem a possibilidade de identificar os responsáveis pelo plano e que nomes devem ser revelados “em breve”.

“Isso [os planos contra Moraes] já era de conhecimento, são informações extraídas de trocas de mensagens das apreensões, das prisões, de todo trabalho que está sendo feito e segue em curso. Hoje, o ministro Alexandre tornou público e é uma situação absolutamente grave. As nossas equipes estão debruçadas sobre essa pauta”, afirmou.

Como lidar com postagens do tipo: a postagem aqui analisada tira de contexto uma declaração de uma figura pública para fabricar um conteúdo enganoso. Nestes casos, busque por informações confiáveis sobre o assunto. É possível buscar notícias por meio de palavras-chave no seu buscador de preferência (aqui, a reportagem buscou por “diretor-geral da PF”, “enforcamento” e “alucinadas”).