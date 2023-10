Não há evidências de desvio de caminhões da Codevasf para filho de Lula

O que estão compartilhando: que 27 caminhões com adesivo do governo federal, em que se lê “equipamento doado” acima do logotipo da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), estão sendo desviados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o “seu filho”.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. A afirmação é genérica e feita em vídeo em que não há qualquer elemento que possa comprovar o que é dito. O autor do conteúdo não apresenta nenhuma prova da acusação. Tanto a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República quanto a Codevasf desmentiram a afirmação.

Reprodução da tela de uma das postagens verificadas Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: A postagem mais antiga do vídeo foi localizada no TikTok com data do dia 4 deste mês. Não há edição no material. Um homem mostra dois caminhões estacionados em um local não identificado e diz que eles estão sendo levados para “o filho do Lula”. O homem, que não aparece no vídeo, diz que está seguindo para Porto Velho (RO).

Este vídeo, gravado por celular e sem cortes, foi utilizado em diversas outras postagens em que houve a inserção na tela de uma foto de Luis Claudio Lula da Silva com seu pai, Lula. No início, foi acrescentado o seguinte texto lido por voz gerada por Inteligência Artificial: “Olha o que Lula desviou para o seu filho”.

O Estadão Verifica mandou mensagem para o perfil do TikTok que postou o vídeo sem os acréscimos de edição, mas não houve resposta.

Vídeo sem edição Foto: Reprodução/TikTok

Continua após a publicidade

Vídeo manipulado Foto: Reprodução/TikTok

Secom e Codevasf desmentem suposta denúncia

No dia 10, a Secom publicou texto em que classifica as postagens como peças de desinformação. Nele, explica que as doações da Codevasf são feitas a pessoas jurídicas legalmente constituídas, tais como associações comunitárias e de produtores. E que elas servem ao interesse social e acontecem no contexto de projetos e ações de desenvolvimento regional. “A companhia não realiza doações a pessoas físicas”, destaca o texto da Secom.

No site da Codevasf, pode-se ver um exemplo de doação, feita no ano passado, de caminhões semelhantes aos que aparecem no vídeo verificado sendo entregues a prefeituras de Piauí para auxílio na coleta de resíduos sólidos.

Questionada pelo Estadão Verifica, a Codevasf também desmentiu as postagens, acrescentando que não realiza ações em Porto Velho ou em qualquer outro município de Rondônia, “de modo que não haveria razão para um veículo doado pela Companhia ser levado ao estado”, diz a nota.

A Codevasf ainda destacou que as doações são publicadas no Diário Oficial da União e ficam disponíveis para consulta pública no site da Companhia. “Denúncias de eventual uso indevido de bens doados pela Codevasf, ou de desvio de finalidade, podem ser encaminhadas por qualquer cidadão à Ouvidoria da Companhia”, diz a Codevasf.

A companhia informou que não recebeu qualquer denúncia na ouvidoria com o teor apresentado nas postagens falsas.

Continua após a publicidade

Foto utilizada viralizou nas redes sociais

A foto de Luis Claudio Lula da Silva ao lado de seu pai utilizada nas postagens manipuladas viralizou nas redes sociais no ano passado, após o caçula de Lula, segundo matéria de O Globo, ter chamado atenção pela beleza. A foto foi postada por Luis Claudio no seu perfil no X (antigo Twitter) e também ilustrou matéria da Contigo!.

De acordo com o sistema CruzaGrafos, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que compila dados de pessoas e empresas a partir de informações da Receita Federal, Luis Claudio Lula da Silva é sócio-administrador ou representante legal de três empresas: First Marketing (nome empresarial LFT Marketing Esportivo LTDA), Touchdown Promoção de Eventos Esportivos LTDA e Educaremos Agenciamento de Cursos LTDA.

Todas as empresas são sediadas em São Paulo. Assim como seus perfis nas redes sociais (X e Instagram), não há qualquer endereço que o ligue a Porto Velho, destino dos caminhões apontado na suposta denúncia veiculada nas redes sociais.