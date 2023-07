É antigo vídeo de operação policial com uso de bombas de efeito moral em Brasília

O que estão compartilhando: vídeo teria flagrado operação policial em Brasília, no Distrito Federal. Imagens mostram um helicóptero que lança bombas de efeito moral sob a região da Esplanada dos Ministérios. O conteúdo foi publicado no Instagram com a data da última segunda-feira, 10, e a expressão “É guerra em Brasília”, levando à interpretação de que a operação teria ocorrido no início desta semana.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O registro compartilhado nas redes é antigo e já está disponível em contas do aplicativo Kwai pelo menos desde 9 de janeiro. Nas imagens, é possível perceber ainda a ocorrência de chuva recente na cidade, o que não ocorreu nesta última segunda-feira, 10.

Postagem usa vídeo antigo de operação policial em Brasília Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: O vídeo analisado pelo Estadão Verifica mostra imagens de uma operação policial realizada durante a noite em Brasília. É possível, ainda, identificar edificações como o prédio do museu Sesi Lab e da Rodoviária do Plano Piloto, que atestam a veracidade do local indicado na postagem.

O vídeo no Instagram possui uma marca d’água com um nome de perfil na rede Kwai. O Estadão Verifica encontrou o vídeo publicado na plataforma no dia 9 de janeiro. Portanto, é possível afirmar que o vídeo é anterior à data que consta na postagem analisada.

Reprodução do Google Maps mostra local onde vídeo foi gravado na região do Sesi Lab em Brasília, no Distrito Federal Foto: Reprodução/Google Street View

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal afirmou, em nota, não ser capaz de precisar a data do vídeo. A pasta, contudo, informou que as forças de segurança locais não reconheceram operações realizadas no último dia 10. Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal negaram ocorrências na data e qualquer relação com o vídeo.

As imagens do vídeo mostram a pista molhada no momento da ação, o que indica chuva recente na cidade. De acordo com dados levantados pelo portal meteorológico O Tempo, a temperatura na cidade nesta segunda-feira, 10, variou entre 13 e 21ºC, sem ocorrência de chuva.

O Estadão Verifica não conseguiu determinar com exatidão a data em que as imagens foram feitas. A presença de manifestantes nas imagens, contudo, reforça a possibilidade de que o vídeo tenha sido feito durante protestos após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Segundo balanço publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu em Brasília entre os dias 7 e 9 de janeiro, datas que coincidem com a publicação original do vídeo e onde com o período de tumultos causados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Brasília teve confronto com manifestantes em dezembro

Outra data em que manifestantes vestindo verde e amarelo estiveram em Brasília, o dia 12 de dezembro de 2022, data da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem registro de vandalismo e uso de bombas de efeito moral para conter manifestantes na região mostrada no vídeo.

Em dezembro, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e a Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal cercaram o hotel onde estava hospedado Lula após manifestantes darem início a uma série de ações violentas em Brasília. Nesta operação, há registros do uso de bomba de efeito moral e spray pimenta para dispersar manifestantes que chegaram a queimar dois ônibus na cidade.

Ainda no dia 12 de dezembro, uma série de vídeos publicados nas redes sociais por populares e até pelos próprios autores de atos de vandalismo em Brasília, permitiram mapear, em 21 pontos, a atuação direta de manifestantes. Naquela data, a polícia também fez uso de contenção.