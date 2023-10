É de 2017 foto que mostra caminhão jogando terra em canal da Transposição do São Francisco

O que estão compartilhando: imagem de um caminhão descarregando terra no canal da Transposição do Rio São Francisco. Mensagem que acompanha a foto diz que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva fechou as comportas da Transposição desde janeiro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A imagem em questão é de 17 de junho de 2017, portanto não mostra uma situação recente. A foto é de uma canaleta de drenagem de água da chuva que fica em Custódia, Pernambuco, perto da divisa com a Paraíba. O registro foi feito durante obras de barragem no canal após rompimento no Eixo Leste da Transposição. Além disso, o governo não fechou as “comportas” do São Francisco: o abastecimento de água está normal e recebe manutenção periodicamente, de acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Foto de canal da Transposição soterrado é de 2017 Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: O Estadão Verifica usou a ferramenta de busca reversa de imagens para encontrar a origem da foto (veja como usar aqui). A pesquisa redireciona para links de vídeos no TikTok, Instagram e Twitter, mas a imagem foi publicada pela primeira vez no Blog do Rubão, do jornalista Rubens Nóbrega, de João Pessoa, na Paraíba. Segundo o texto publicado por ele em junho de 2017, a foto é de um um trecho em obras na cidade de Custódia, Pernambuco. Na ocasião, ocorreu um rompimento em um dos canais do Eixo Leste da Transposição, em Custódia, Pernambuco, que interrompeu o abastecimento de água.

Em julho deste ano, o Verifica mostrou que uma imagem de canaletas de drenagem de Transposição do São Francisco foi tirada de contexto para espalhar a acusação falsa de que o governo Lula estaria secando o canal. As imagens, na verdade, foram feitas em uma estação de bombeamento na região de Sertânia, em Pernambuco e não em Paraíba, inaugurado em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer (MDB).

Leitores pediram a checagem desta imagem por WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

Transposição funciona normalmente

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional informou que a Transposição funciona normalmente. Questionado se houve algum fechamento de comportas desde o início do ano, o ministério respondeu que no Eixo Norte, onde há três estações de bombeamento, a terceira (EBI-3) pausou as atividades entre 10 de janeiro e 13 de julho. A paralisação provisória na EBI-3 foi necessária devido a uma vibração excessiva em um de suas motobombas — equipamento que move os fluidos de um lugar para o outro —, o que acabou desgastando os rolamentos da infraestrutura hídrica.

Neste momento, o Eixo Norte funciona normalmente, com abastecimento de água. Não há qualquer soterramento em todo a Transposição, de acordo com o ministério. Além disso, segundo a pasta, não estão previstas paralisações no funcionamento da infraestrutura hídrica. Vale ressaltar que a oferta d’água depende da solicitação dos Estados atendidos pelo projeto.