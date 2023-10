É falso que governo Lula tenha cortado salários de professores em Guaratinga (BA)

O que estão compartilhando: que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cortou 50% do salário de professores de Guaratinga, na Bahia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O corte foi feito pela prefeitura, não pelo governo federal. O valor foi descontado por conta dos dias parados durante greve de professores e merendeiras da rede municipal. Para acusar o presidente, o vídeo investigado aqui mostra que a maior parte dos eleitores de Guaratinga votou em Lula na eleição de 2022. A cidade, porém, é administrada pela prefeita Marlene Dantas (DEM). Ela foi eleita em 2020 com 46,16% dos votos, à frente do candidato do PT, Gandhi, que teve 39,20%.

Saiba mais: O autor do vídeo usa o trecho de uma reportagem do site “Furo 31″, veiculada em 2 de agosto de 2023. As imagens foram feitas durante um protesto no dia 2 de agosto, em frente à Delegacia Territorial de Guaratinga. Na ocasião, profissionais da educação registraram boletins de ocorrência contra a prefeitura por apropriação indébita dos salários.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia (APLB-Sindicato), os profissionais da educação do município já estavam em greve de meio período há três meses quando o protesto aconteceu. Eles cobravam o pagamento do piso nacional da educação, que significava um reajuste de 45,18%. Em nota, a prefeitura disse que ofereceu, em junho, um aumento de 6,21%, o que totalizaria reajuste de 12% ao ano, mas a proposta não foi aceita.

Durante a greve, 50% do efetivo da educação foi mantido. Em julho, a prefeitura descontou 50% dos salários de professores e merendeiras, o que motivou a mobilização até a delegacia e ganhou apoio da APLB estadual.

Prefeitura confirmou o desconto

Em entrevista ao “Furo 31″, o coordenador da APLB em Guaratinga, Claiton Ribeiro deixa claro que o desconto foi feito pela prefeitura da cidade. “Recebemos a triste notícia de que a Prefeitura Municipal de Guaratinga descontou aqui na folha dos profissionais de educação, no contracheque, mais de 50% a 70% em seus salários. Salário é alimento, salário é vida”, disse.

A prefeitura confirmou que fez o corte. “O desconto de julho se deu em função da greve de meio período decretada pela categoria, enquanto em maio tivemos um desconto relativo a 15 dias de paralisação, mas em junho não houve desconto”, diz nota. A prefeitura disse que retomaria as negociações assim que houvesse uma melhoria financeira. A greve terminou em setembro.

Guaratinga é administrada pelo DEM

Ao longo do vídeo, o autor do conteúdo desinformativo usa imagens da campanha eleitoral de Lula e do atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Ele alega que os professores receberam seus salários no governo anterior, mesmo que tenham ficado em casa durante a pandemia, e que agora têm os valores cortados, mesmo tendo votado em peso para eleger o petista.

Na realidade, o governo federal não tem participação no corte dos salários, nem administra a cidade. Os professores afetados são da rede municipal, cuja prefeitura é administrada por Marlene Dantas, do partido Democratas.