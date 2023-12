É falso que Havan esteja vendendo celulares a R$ 179 por ordem do Procon de SP

O que estão compartilhando: que o Procon obrigou as Lojas Havan a vender smartphones de última geração da Samsung por R$ 179 após um erro na divulgação do preço do produto.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso e trata-se de um golpe. O vídeo compartilhado no WhatsApp é uma montagem que usa os segundos iniciais de um vídeo publicado em 2018 pelo dono da Havan, o empresário Luciano Hang, seguido de uma narração fraudulenta a respeito de uma suposta punição do Procon-SP à loja por um anúncio com preço equivocado. Tanto a Havan como o Procon-SP afirmaram que o conteúdo se trata de um golpe.

Arte/Estadão Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: O vídeo usa a mesma tática adotada em um conteúdo desmentido na semana passada pelo Projeto Comprova em parceria com o Estadão Verifica sobre um programa inexistente do governo federal, o “Ceia para Todos”: primeiro, aparecem poucos segundos de um vídeo verdadeiro, seguido de um corte brusco que leva a uma narração fraudulenta prometendo alguma vantagem. Ao clicar em links que acompanham a publicação, os usuários são levados a páginas que aplicam golpes.

No caso do vídeo investigado aqui, as imagens usadas na parte inicial da publicação são de 2018, quando o empresário Luciano Hang recebeu uma intimação da Justiça do Trabalho proibindo de influenciar o voto de seus funcionários em Jair Bolsonaro. É possível ouvir quando ele diz: “Com uma intimação...”. Em seguida, há um corte brusco, e o vídeo segue com uma narração com voz masculina e imagens de celulares.

O que a voz da narração afirma é que o Procon obrigou a Havan a vender 200 celulares da Samsung modelo S22 – cujo preço, no site oficial da loja, varia de R$ 4.499,90 a R$ 4.799,90 – por R$ 179 devido a um erro na divulgação do valor do produto. Ao clicar em um link para ler a notícia sobre o caso, o usuário vai parar em uma página que imita a aparência do G1, mas que tem um endereço completamente diferente.

Lá, há outro link, que supostamente levaria ao site da Havan para consultar o estoque do produto, mas a página também é falsa. Um terceiro link, já para fazer a suposta compra, pede por dados pessoais, incluindo CPF, o que é comum em casos de golpe.

Procon e Havan alertam que conteúdo é falso

Em nota ao Estadão Verifica, o Procon-SP, citado no conteúdo, informou que “não intimou a empresa Havan para cumprir qualquer obrigação e, portanto, também não publicou nenhuma notícia em seu portal sobre este assunto”.

Também de acordo com o Procon-SP, tem sido constante a circulação de notícias falsas e e-mails usando o nome do órgão, por isso é importante que consumidores e fornecedores tenham cuidado ao receberem informações que mencionem a entidade. “A recomendação é que toda informação seja confirmada diretamente em nosso site oficial www.procon.sp.gov.br e não apenas por imagens e vídeos em posts”, diz a nota.

Já a Havan publicou uma nota em seu site oficial afirmando que golpistas manipularam um vídeo antigo de Luciano Hang com inteligência artificial para enganar clientes. “Diversos clientes têm ido em lojas da Havan em todo o Brasil em busca da ‘promoção’ anunciada no vídeo, porém, ela não existe, afinal, trata-se de uma fraude”, diz a loja.

A Havan informou que o setor jurídico tem trabalhado para derrubar perfis criados nas redes sociais com o intuito de divulgar o golpe e acrescentou que todos as ofertas e promoções são divulgadas no site e nas redes sociais da Havan.