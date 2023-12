É falso que Javier Milei tenha falado em dar calote no Brasil após empréstimo

O que estão compartilhando: que o presidente da Argentina, Javier Milei, disse que não se responsabiliza pelo empréstimo de US$ 1,2 bilhão concedido ao ex-ministro da Economia argentino, Sergio Massa, com dinheiro do governo brasileiro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não há registros de que Milei tenha feito a declaração compartilhada nas redes sociais. Também não é verdade que o empréstimo concedido à Argentina foi realizado pelo governo brasileiro. Na realidade, como mostrou o Estadão, o empréstimo de US$ 1 bilhão – e não US$ 1,2 bilhão – foi concedido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Peças desinformativas inventam depoimento de Javier Milei para mentir sobre empréstimo de US$ 1 bilhão que foi concedido pelo CAF Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: De acordo com as peças de desinformação que circulam nas redes sociais, Javier Milei teria dito que “não temos responsabilidade alguma sobre o dinheiro dado ao Sergio Massa pelo governo brasileiro. Não foi um dinheiro emprestado ao povo argentino, e sim uma cúpula corrupta para interferir nas eleições”.

Não há, contudo, nenhum registro de que Milei tenha dado tal declaração. O Estadão Verifica procurou por notícias nacionais e internacionais, entrevistas e depoimentos em redes sociais, mas não obteve nenhum retorno semelhante à peça verificada.

A postagem distorce uma informação revelada pela colunista do Estadão Vera Rosa, que informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atuou em operação para o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) emprestar US$ 1 bilhão à Argentina.

Diferentemente do que alegam as postagens falsas, o empréstimo não foi realizado pelo governo brasileiro, e sim pelo CAF. A reportagem do Estadão detalha que a Argentina precisava do empréstimo-ponte para que o Fundo Monetário Internacional (FMI) pudesse liberar um desembolso de US$ 7,5 bilhões. Depois da operação, o FMI autorizou novo acordo e liberou o dinheiro.

Cabe ressaltar que o empréstimo-ponte do CAF não é ilegal: a operação passou pelo crivo de 21 países-membros do banco e apenas o Peru votou contra. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, a Argentina liquidou a dívida em 25 de agosto deste ano.

Em nota, a Secom negou o envolvimento de Lula no empréstimo. Da mesma forma, durante audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, alegou que não consultou o petista diretamente a respeito da operação.

À época, o então presidenciável Javier Milei comentou a notícia e disse que Lula atuou contra a sua candidatura. “A casta vermelha treme. Muitos comunistas furiosos e agindo diretamente contra minha pessoa e meu espaço. A liberdade avança. Viva a liberdade c...”, escreveu nas redes sociais. Após a posse, Javier Milei não deu nenhum depoimento sobre “calote” ao Brasil.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada inventa uma declaração de uma figura pública do cenário político internacional. Nesses casos, tente encontrar a fonte primária do depoimento para atestar a veracidade do conteúdo. É possível buscar por palavras-chave no Google ou outras plataformas de busca (tente, por exemplo, Milei + empréstimo + Brasil). Caso o depoimento fosse verídico, a imprensa nacional teria noticiado.