É falso que Ministério da Justiça tenha pedido indenização a homem que invadiu casa

O que estão compartilhando: que o portal de notícias G1 publicou que o Ministério da Justiça vai indenizar em R$ 70 mil suspeito que se feriu ao tentar roubar casa.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é FALSO. O G1 negou que tenha publicado notícia sobre o assunto. O Ministério da Justiça informou que não julga “fatos criminosos” ou determina “penas ou indenizações de civis que tenham praticado crimes”. Também não é verdade que o senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP) tenha pedido para a população evitar utilizar objetos perfurantes em portões, como afirma a postagem.

G1 não publicou que homem que invadiu casa foi indenizado pelo Ministério da Justiça Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Publicado no Instagram, o post diz: “NOTÍCIA DO G1: Jovem tenta pular o muro de residência para possível furto, porém ao escorregar e cair sobre as lanças se feriu rasgando seu glúteo. O Ministério da Justiça entende que o objeto não possuía refletor, o que dificultou o jovem a enxergar as lanças. Assim sendo, o jovem será indenizado em 70 mil reais e terá o tratamento pago pela família”.

O G1 não publicou nenhuma notícia com esse teor. Em 23 de novembro, o portal informou que a mensagem é mentirosa. “O g1 não publicou o conteúdo mencionado na mensagem falsa”, comunicou por meio do Fato ou Fake, serviço de verificação de fatos do grupo.

Em 7 de novembro, o portal de notícias da Globo publicou uma reportagem sobre um homem de 34 anos que ficou gravemente ferido após tentar invadir uma casa em Guapiara, São Paulo. O homem escorregou e caiu sobre as lanças de um portão. O momento foi flagrado por câmeras de seguranças. Na notícia, não há qualquer menção a uma suposta indenização ao suspeito.

O Ministério da Justiça também negou o boato e lamentou, em nota ao Verifica, a disseminação de notícias falsas.

O texto falso diz ainda que o senador Randolfe Rodrigues pediu à população para não utilizar objetos perfurantes em portões “por colocarem a vida de cidadãos em risco iminente de morte”. A assessoria do senador afirmou que é falso o posicionamento. “Essa fake news não passa de mais uma absurda e fantasiosa desinformação deliberada, produzida com o único intuito de confundir e manipular a população sobre o trabalho realizado pelo senador em defesa do Brasil e da democracia”, disse ao Verifica.

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

Esse conteúdo também foi checado por UOL Confere, Aos Fatos, Lupa e Boatos.Org.