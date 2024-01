É falso que preso recebido com café e casaco por juíza tenha esfaqueado dona de loja no Ceará

O que estão compartilhando: que Luan Gomes, homem que foi recebido com café e casaco durante uma audiência de custódia, participou de tentativa de homicídio com golpes de faca.

O Estadão checou e concluiu que: é falso. O vídeo que circula nas redes mostra a tentativa de homicídio contra a dona de uma loja de roupas de Juazeiro do Norte (CE), na sexta-feira, 12. A empresária foi esfaqueada e cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o caso, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Luan Gomes não estava entre os envolvidos. O vídeo em que Luan ficou conhecido por receber café e casaco a pedido da juíza foi gravado em Roraima e divulgado antes do crime no Ceará, no dia 10 de janeiro. O Tribunal de Justiça de Roraima informou que o conteúdo da audiência de custódia do preso é sigiloso.

Luan Gomes não é apontado pela Polícia Civil do Ceará como um dos envolvidos com o crime. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: O trecho de uma audiência de custódia em que a juíza Lana Leitão pede que o réu, Luan Gomes, de 20 anos, receba um casaco e café circulou nas redes sociais nos últimos dias. O vídeo gerou repercussão e, com isso, especulações e informações falsas foram publicadas sobre o caso. Uma delas afirma que o preso participou da execução de golpes de facas contra uma dona de loja de roupas em Juazeiro do Norte no dia 12 de janeiro, mas isso não é verdadeiro. O trecho da audiência de custódia de Luan foi publicado no dia 10 deste mês e o motivo para a prisão não foi divulgado. Segundo o Tribunal de Roraima, “as audiências são conduzidas de forma sigilosa, de acordo com a Lei nº 13.964 de 24 de 2019 e a Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”. As informações da Secretaria de Segurança Pública do Ceará relacionadas a tentativa de homicídio contra empresária Laísa Andrade, de 24 anos, mostram que Luan Gomes não é apontado como um dos envolvidos com o crime.

A magistrada Lana Leitão que identificou que o preso estava com frio e pediu que um casaco fosse providenciado foi homenageada pela Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima (OAB-RR) na sexta-feira, 12. O presidente da entidade, Ednaldo Gomes Vidal, classificou a ação como “reconhecimento à atuação ética e humanizada da juíza”.

O Estadão Verifica também já havia esclarecido que Luan Gomes não participou de assalto contra turistas na Praia de Cumbuco, no Ceará, diferentemente do que dizia publicação viral.

Cinco pessoas são suspeitas de envolvimento com o crime em Juazeiro

A Secretaria de Segurança Pública informou que Marcelo Barbosa de Almeida, de 24 anos, e José Pedro das Chagas Pinto, 31, foram presos pela Polícia Civil e são apontados como os executores do crime que aparecem em vídeo desferindo golpes contra a empresária. Carlos Alberto Evangelista Silva, de 42 anos, também está em prisão temporária por suspeita de ser o intermediador.

O casal de dentistas Francisco Jonhnatan Alves e Silva, 38, e Savana Silva de Oliveira, 24, são apontados como mandantes da tentativa de homicídio e estão em prisão temporária. De acordo com as investigações da polícia, a possível motivação do crime está ligada a questões trabalhistas. A vítima segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.

Como lidar com postagens do tipo: A postagem verificada usa dois casos reais para impulsionar desinformação. Em uma pesquisa rápida no Google, conseguiríamos encontrar as informações sobre a tentativa de homicídio no Ceará e a audiência de custódia em Roraima. Por meio de reportagens da imprensa profissional, é possível identificar que os presos não são os mesmos e que o post que circula nas redes é falso.