É falso que único exemplar original da Constituição de 1988 tenha sido roubado por golpistas

O exemplar da Constituição Federal de 1988 que aparece nas mãos de um dos golpistas que invadiram as sedes dos Três Poderes nesta domingo, 8, em Brasilia (DF), não é um original. Vídeos gravados pelos próprios extremistas que vandalizaram os prédios mostram um homem de pé sobre a escultura ‘Justiça’, do artista mineiro Alfredo Ceschiatti, enquanto exibe o livro. O Supremo Tribunal Federal informou que se trata de uma réplica.

Usando as imagens feitas pelos invasores, perfis compartilharam nas redes sociais que aquela cópia era a única original da Constituição, assinada em 5 de outubro de 1988, o que não é verdade. Segundo o STF, o exemplar original está guardado no Museu do Supremo Tribunal Federal. Além da Constituição de 1988, o Museu do STF também tem originais e fac-símiles da Constituição de 1824.

Além disso, não é verdade que só haja uma cópia original da Constituição de 1988. Os exemplares originais foram assinados em 5 de outubro daquele ano, durante a sessão de promulgação da nova carta magna. A sessão começou às 15h30 e, após a execução do Hino Nacional, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, assinou os exemplares originais usando uma caneta que tinha recebido de presente de funcionários da Câmara dos Deputados em 1987.

Em nota, o Senado informou ao Estadão Verifica que o exemplar original da Constituição de 1988 sob guarda do Arquivo do Senado Federal “está intacto no acervo da Casa, localizado na área do complexo administrativo, distante do edifício principal do Palácio do Congresso Nacional alvo das invasões do dia 8 de janeiro”.