Vídeo não mostra tentativa de ataque em escola de Santos

O que estão compartilhando: vídeo mostra tentativa de ataque a uma escola em Santos (SP).

O Estadão investigou e concluiu que: estão tentando te enganar. A Secretaria de Educação de Santos esclareceu que não houve registro de nenhum atentado ou ação semelhante nas escolas da rede municipal de ensino. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que não possui registro dessa denúncia.

Informação foi negada pela Secretaria de Educação Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo que circula nas redes sociais mostra duas professoras segurando a porta de entrada de uma sala de aula. É possível ouvir o choro de alguns alunos. Um texto sobreposto diz que as imagens mostram a tentativa de ataque à uma escola em Santos.

Uma das jovens na sala usa uma blusa com a sigla da Universidade Federal de Espírito Santos (Ufes). O Estadão Verifica entrou em contato com a instituição para saber se o vídeo tem relação com um recente caso de violência ocorrido no dia 10 - quando uma aluna sofreu uma ameaça armada dentro de um banheiro do prédio do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas.

A universidade informou que embora o mobiliário que aparece nas imagens seja semelhante ao utilizado em algumas salas da Ufes, “não é possível afirmar que o fato ocorreu dentro da Universidade, nem que tem relação com o ocorrido no dia 10 de abril.”

Como lidar com postagens do tipo: O Estadão ouviu especialistas que reuniram dicas sobre como alunos e pais devem agir diante de publicações sobre ataques em escolas.

Denuncie às autoridades suspeitas de planos de ataques em escolas e faculdades.

Não espalhe nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens fotos e vídeos cujas informações não têm a veracidade checada.

Denuncie postagens nocivas às próprias redes.

Evite entrar em pânico.

