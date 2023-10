É falso que vídeo mostre turistas expulsos de praia na Bahia por traficantes

O que estão compartilhando: que traficantes expulsaram comerciantes e turistas de uma praia na Bahia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Na realidade, as imagens mostram o momento de uma confusão entre ambulantes e o dono de um bar na praia de Muro Alto, em Ipojuca, Pernambuco. O caso ocorreu em 3 de outubro.

Vídeo mostra desentendimento entre trabalhadores, e não traficantes expulsando turistas Foto: Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Vídeos nas redes sociais alegam que “traficantes dominam o Estado da Bahia”, e que um grupo criminoso invadiu a praia de Muro Alto e expulsou comerciantes e banhistas. A publicação acrescenta ainda que a suposta “ordem de expulsão” teria partido de um “narcotraficante da área (em conjunto) com um exército de jovens disfarçados de ambulantes”. A alegação é falsa. As imagens são do último dia 3 de outubro, durante uma confusão entre ambulantes e o dono de um bar da região. Além disso, a praia citada no vídeo não fica na Bahia, e sim no litoral sul de Pernambuco.

Em notícia foi publicada pelo g1, um funcionário do bar contou que o tumulto aconteceu após ambulantes ficarem insatisfeitos com a política de preços do estabelecimento. O espaço teria passado a usar a prática do “day use”, diminuindo assim o movimento nas barracas. A alegação foi confirmada ao Estadão Verifica pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Durante a confusão, ambulantes retiraram cadeiras e guarda-sóis do restaurante que estavam sendo usados por turistas na faixa de areia. Em nota, a PMPE contou que, no dia seguinte ao conflito, um grupo tentou fechar o acesso à praia utilizando entulhos, sendo impedidos por viaturas do 18º BPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Ninguém foi preso e o patrulhamento no local foi reforçado com o apoio de equipes da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur).

Em nota ao Estadão Verifica, a Prefeitura de Ipojuca informou que a situação foi um “caso isolado” e que o ordenamento da orla respeita as atividades dos trabalhadores informais e formais e o direito destes atuarem ao longo da faixa de areia. Confira na íntegra:

“A Prefeitura do Ipojuca lamenta a situação registrada na Praia de Muro Alto, ocorrida nessa última terça-feira (03). Que se tratou de um caso isolado de um desentendimento entre o dono do estabelecimento e uma outra pessoa, que deverão ser esclarecidas pela autoridade policial. Com relação a questão de ordenamento, a Secretaria de Controle Urbano e Meio Ambiente esclarece que promove o ordenamento da orla para garantir as atividades dos trabalhadores formais e informais, respeitando o direito de todos os trabalhadores e comerciantes, devidamente cadastrados, a atuar ao longo da faixa de areia do município.”

A peça desinformativa foi compartilhada no TikTok chegando a mais de 7 mil curtidas. Leitores também solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

